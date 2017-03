European Competition Commissioner Margrethe Vestager holds a news conference at the EU Commission's headquarters in Brussels, Belgium March 13, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel Die EU-Kommission will die Unabhängigkeit nationaler Kartellbehörden gegen politische Einflussnahme stärken.

Sie legte dazu am Mittwoch eine Reihe von Vorschlägen vor, die noch die Zustimmung von EU-Parlament und Mitgliedsländern finden müssen. Die Brüsseler Behörde wolle gewährleisten, dass alle nationalen Wettbewerbsbehörden in ihren Entscheidungen unabhängig seien und über wirksame Instrumente verfügten, sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Vorschläge sollen in einer EU-Richtlinie münden, mit der die Mitgliedsländer mehr Spielraum bei der Ausgestaltung erhalten als bei einer EU-Verordnung.

Mit den Vorschlägen will die EU-Kommission sicherstellen, dass die nationalen Ämter die europäischen Regeln durchsetzen können, ohne Anweisungen von öffentlichen oder privaten Stellen entgegenzunehmen. Zudem sollen sie finanziell und personell ausreichend ausgestattet werden und das Recht haben, Geräte wie Handys oder Laptops zu überprüfen. Auch soll künftig EU-weit verhindert werden, dass Firmen durch Umstrukturierungen möglichen Geldbußen entgehen. Strafen sollen zudem auch gegen Unternehmen verhängt werden können, die an einem Kartell beteiligt waren, in dem betroffenen Land aber keine Niederlassung haben. Auch die Kronzeugenregelungen sollen aufeinander abgestimmt werden.

In Deutschland ist das Bundeskartellamt formal unabhängig von politischer Einflussnahme. Entscheidungen der Behörde können aber durch Sondererlaubnisse des Bundeswirtschaftsministeriums ("Ministererlaubnis") aufgehoben werden. Zuletzt war dies bei der Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka und Rewe der Fall, als der damalige Minister Sigmar Gabriel das Kartellamt überstimmte.