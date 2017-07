Handelsüberschuss der Euro-Länder steigt

An illustration picture shows a one euro coin, April 8, 2017.

Frankfurt (Reuters) - Steigende Exporte haben den Handelsüberschuss im Euro-Raum im Mai erhöht.

Das Plus in der um jahreszeitliche Schwankungen bereinigten Leistungsbilanz stieg auf 30,1 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte. Im April lag der Wert noch bei 23,5 Milliarden Euro. Der Überschuss im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt betrug im Mai 3,2 Prozent. Die EZB erwartet hier für 2017 einen Rückgang auf 2,8 Prozent, nach 3,4 Prozent im vergangenen Jahr.

Die Handelsüberschüsse sind nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump verstärkt in den Fokus geraten. Trump kritisiert das Defizit der US-Wirtschaft mit wichtigen Handelspartnern - dazu zählt neben China auch Deutschland.

In die Leistungsbilanz fließen der gesamte Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland ein, aber auch Entwicklungshilfe und Vermögenseinkommen. Ein Leistungsbilanzdefizit signalisiert, dass ein Land mehr verbraucht als produziert hat. Seine Importe übersteigen die Ausfuhren - damit baut es Auslandsvermögen ab beziehungsweise verschuldet sich im Ausland.