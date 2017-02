German Foreign Minister Sigmar Gabriel speaks to the media outside of German House in New York, U.S., February 3, 2017. REUTERS/Lucas Jackson - RTX2ZJ04

Berlin Bundesaußenminister Sigmar Gabriel plädiert dafür, Frankreich, Italien und Portugal zum Defizitabbau mehr Zeit zu geben und Europa dadurch zu stärken.

Europa dürfe sich gerade angesichts der neuen US-Regierung unter Donald Trump nicht immer weiter spalten, sondern müsse zusammenstehen, forderte Gabriel am Sonntagabend in der ARD. Dabei sei ein Thema die Frage der Haushaltsdisziplin. "Es macht doch keinen Sinn, den Franzosen keinen Millimeter Spielraum zu geben, obwohl sie große Verteidigungslasten in Mali übernehmen, oder mit Italien über 0,2 Prozent des Haushaltsdefizits bis aufs Mark zu streiten." Stattdessen müssten Länder wie Frankreich, Italien und Portugal, die ihre Reformen vorantrieben, mehr Zeit zum Abbau ihrer Staatsdefizite erhalten.

Es gehe darum, "dass wir in Europa in Wachstum und Beschäftigung investieren, damit die Menschen sehen, dass sie etwas von Europa haben", betonte Gabriel. "Wir dürfen es ja nicht den Amerikanern oder den Chinesen oder den Russen zum Vorwurf machen, wenn sie Europa als schwach ansehen, sondern wir müssen uns selbst fragen, was wir dafür tun können, dass Europa wieder stärker wird." Nur dann spiele Europa in der Welt eine Rolle. "Das gilt auch für uns Deutsche. Wir müssen in Europa mehr dafür tun, das Gemeinsame zu fördern und nicht ständig über das Trennende zu reden."