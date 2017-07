Japan's Prime Minister Shinzo Abe leaves from his office in Tokyo, Japan, July 3, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Berlin Das Bundeswirtschaftsministerium hofft auf eine rasche Einigung auf ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan.

Das würde die Stellung der europäischen Wirtschaft in Ostasien weiter stärken, sagte das Ministerium am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Dies wäre gerade jetzt - in handelspolitisch zunehmend schwierigen Zeiten - aber auch ein wichtiges Signal dieser beiden großen Handelspartner für Freihandel und gegen Protektionismus." Die EU peilt für Donnerstag eine Grundsatzeinigung mit Japan an. Der Deal dürfte beim Brüssel-Besuch des japanischen Regierungschef Shinzo Abe und damit kurz vor dem Hamburger G20-Gipfel besiegelt werden. Auf dem Gipfel wollen die Europäer ein Zeichen für Freihandel und gegen Protektionismus setzen. Das Abkommen mit Japan gilt als wichtiges Element dafür.

"Wir streben mit Japan ein modernes Abkommen an, das neben Marktöffnung auch Schutzstandards für Verbraucher, Umwelt und Arbeitnehmer enthält", erklärte das Ministerium. "Gegenüber der EU-Kommission fordern wir Transparenz bei den Verhandlungen ein." So werde die Veröffentlichung des Verhandlungsmandats gefordert.