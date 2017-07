Former U.S. President Bill Clinton, Maike Kohl-Richter and European Commission President Jean-Claude Juncker attend a pontifical requiem mass for late former German Chancellor Helmut Kohl in the cathedral in Speyer, Germany, July 1, 2017. REUTERS/Marijan Murat/Pool - RTS19ECH

Berlin/Straßburg Mit einem emotionalen Appell zum Erhalt und Ausbau der europäischen Einheit haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer Trauerzeremonie im Europa-Parlament Abschied von Helmut Kohl genommen.

"Sie haben unendlich viel erreicht (...) Jetzt ist es an uns, Ihr Vermächtnis zu wahren", sagte Merkel am Samstag, ehe sie sich im Plenarsaal in Straßburg vor dem mit einer Europa-Fahne bedeckten Sarg des Altkanzlers verneigte. Macron, der neben der Kanzlerin saß, beschwor den Schulterschluss mit Deutschland, um die europäische Einigung wieder voranzubringen. "Wir müssen dafür sorgen, dass unser Aufbauwerk nicht seine Schönheit und seinen Sinn verliert, wenn der europäische Geist es verlässt", warnte er. "Das ist die Botschaft, die Helmut Kohl uns hinterlässt." Kohl starb am 16. Juni. Er ist der erste Politiker, der mit einem europäischen Trauerakt geehrt wurde.

"Europa ist das Werk von Generationen. Jede davon steht vor neuen Herausforderungen. Jede muss ihre eigenen Antworten finden, wie sie Europa zukunftsfest macht", sagte Merkel in ihrer Trauerrede. Ein Zitat Kohls im Ringen um den Bau des Denkmals für die ermordeten Juden Europas mitten in Berlin stehe stellvertretend für sein gesamtes Handeln: "Nicht die nächste Generation, sondern unsere muss es bauen. Wir, jetzt, heute, hier - und nicht irgendwann."

Macron mahnte angesichts der aktuellen Zerfallserscheinungen und Zerwürfnisse in Europa, zum Geist der europäischen Einigung zurückzukehren. Gemeinsam mit Merkel wolle er dem europäischen Projekt wieder Sinn verleihen. "Eines Tages wird die Geschichte auch über uns richten", sagte er. "Und sie wird sicherlich streng über die Konzessionen richten, über kurzfristiges Denken, über diejenigen, die nur nationale Egoismen verteidigen."

TUSK: BRAUCHEN EIN BEKENNTNIS ZU DEN EUROPÄISCHEN WERTEN

Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, rief Kohls Nachfolger an der Spitze der EU-Staaten zu einem neuen Bekenntnis zu Europa und dessen Werten auf. "Sie müssen ihr Gewissen prüfen. In Berlin und Warschau, in Paris und Budapest muss die Antwort auf die Frage nach der Zukunft Europas eindeutig lauten: ein lautes Ja, ein Ja zur Union, ein Ja zur Freiheit, ein Jahr zu den Menschenrechten", forderte der Pole und spielte damit auf nationalistische Tendenzen in Osteuropa an. Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, würdigte Kohl als Nachkriegsgiganten und kontinentales Monument. Er sei deutscher und europäischer Patriot gewesen, "weil es für ihn keinen Widerspruch gab zwischen dem, was deutsch ist und dem europäischen, das sein muss".

Auch der frühere US-Präsident Bill Clinton reiste nach Straßburg, um Kohl die letzte Ehre zu erweisen. "Helmut Kohl gab uns die Chance, Teil von etwas zu sein, das größer war als wir selbst, das unsere Amtszeit und flüchtige Karriere überdauerte", sagte er. Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew würdigte Kohl als Architekten der gegenwärtigen Weltordnung, der Russland als Teil eines vereinten Europas betrachtet habe. "Das Erbe besteht darin, dass wir jetzt die Verantwortung haben - sie lastet auf den Schultern aller europäischen Staats- und Regierungschefs - dieses Haus weiterzubauen", sagte Medwedew. "In Russland werden wir an ihn denken als einen weisen Freund und einen klugen Politiker, der offen und ehrlich war."

MERKEL: NICHT WENIGE HABEN SICH AN KOHL GERIEBEN

Als einzige Rednerin ließ Merkel, deren Verhältnis zu Kohl in den letzten Jahren gespannt war, auch kritische Töne anklingen. "So manche Geister schieden sich an ihm. Nicht wenige haben sich an ihm abgearbeitet und gerieben, viele von uns - auch ich - können davon erzählen", sagte sie. Dies trete jedoch hinter seinem überragenden Lebenswerk zurück. Ohne ihn wäre das Leben von Millionen Menschen in Ostdeutschland völlig anders verlaufen, ihr eigenes eingeschlossen. "Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir gegeben haben." Merkel kondolierte nicht nur Kohls Witwe Maike Kohl-Richter, die der Trauerstunde mit schwarzer Sonnenbrille folgte, sondern auch den mit der Witwe zerstrittenen Söhnen aus erster Ehe und würdigte ausdrücklich Kohls verstorbene erste Frau Hannelore.

Dass es nur eine europäische Trauerzeremonie, aber keinen deutschen Staatsakt gab, lag Medienberichten zufolge maßgeblich an den Wünschen von Kohls Witwe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm an der Versammlung in Straßburg zwar teil, hielt aber keine Rede. Am Abend sollte Kohl nach einem Requiem im Dom von Speyer im engsten Familienkreis beigesetzt werden. Die Europa-Fahne auf Kohls Sarg sollte während des Hubschrauber-Fluges nach Deutschland gegen eine deutsche Flagge ausgetauscht werden. Kommissionspräsident Juncker bemühte sich, die Wogen im Streit über den Trauerakt zu glätten. "Die heutige Trauerfeier ist nicht nicht-deutsch", sagte er. "Sie ist europäisch, also auch deutsch".