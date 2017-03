Berlin Die 28 Regierungschefs der EU-Länder werden nach Ansicht der Bundesregierung EZB-Präsident Mario Draghi auf dem anstehenden Gipfel keine Empfehlung zu einer Zinserhöhung geben.

Es sei eher zu erwarten, dass Draghi den Regierungen am ersten Tag des Treffens in Brüssel am Donnerstag seine Konjunkturerwartungen schildere und anmerke, wo er noch Reformbedarf in der Union sehe, hieß es in deutschen Regierungskreisen in Berlin am Mittwoch auf die Frage, ob EU-Regierungen Draghi zu einer Zinserhöhung drängen könnten. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist unabhängig von der Politik.

Die EU-Kommission erwartet in diesem Jahr erstmals ein Wirtschaftswachstum in allen EU-Staaten. Die EZB entscheidet am Donnerstag über den Leitzins, der seit längerem auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Die Notenbank stützt die Konjunktur zudem mit Anleihenkäufen, die vor allem in Deutschland umstritten sind.