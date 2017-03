People walk at euro zone's largest bank Santander's headquarters in Boadilla del Monte, near Madrid, Spain March 16, 2016. Picture taken March 16, 2016. REUTERS/Juan Medina

Frankfurt Die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank findet im Währungsraum inzwischen allmählich den Weg zu den Unternehmen.

Im Januar vergaben Banken im Euro-Gebiet 2,3 Prozent mehr Kredite an Firmen als vor Jahresfrist, wie die EZB am Montag in Frankfurt mitteilte. Auch im Dezember hatte das Plus bei 2,3 Prozent gelegen. An Privathaushalte reichten die Institute im Januar 2,2 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor.

Die EZB hält die Zinsen bereits seit längerem extrem niedrig. So will sie für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen. Zudem pumpen die Euro-Wächter Woche für Woche über den Kauf von Staatsanleihen Milliarden in das Finanzsystem, um die aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation anzuschieben und die Banken zur stärkeren Kreditvergabe zu bewegen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Erst im Dezember hatten sie ihr in Deutschland umstrittenen Kaufprogramm um neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Dadurch steigt der Gesamtumfang der Käufe bis Programm-Ende auf 2,28 Billionen Euro.

Die für die 19-Länder-Gemeinschaft wichtige Geldmenge M3 stieg im Januar um 4,9 Prozent. Experten hatten 4,8 Prozent erwartet. Zur Geldmenge M3 zählen unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten, kurzfristige Geldmarktpapiere, sowie Schuldverschreibungen mit bis zu zwei Jahren Laufzeit. Wächst die Geldmenge stark signalisiert dies eine potenzielle Inflationsgefahr.