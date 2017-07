EZB berät über Leitzinsen und Anleihenkäufe

European Central Bank (ECB) President Mario Draghi addresses a news conference at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany, April 27, 2017.

Frankfurt (Reuters) - Die EZB berät an diesem Vormittag in Frankfurt über die Zinsen und die Zukunft ihrer ultra-lockeren Geldpolitik.

Experten erwarten, dass der Rat der Notenbank höchstens einen Trippelschritt in Richtung Kurswende wagt. Er wird womöglich den bisher stets bekräftigten Hinweis streichen, dass die EZB ihre billionenschweren Anleihenkäufe bei Bedarf erneut ausweiten könnte. Als ausgemachte Sache gilt dies allerdings nicht. Denn EZB-Präsident Mario Draghi will eventuelle Kurskapriolen an den Finanzmärkten vermeiden. Im Juni hatte sich der Italiener bereits zuversichtlicher zur Konjunktur geäußert. Zudem entfernte die EZB ihren Hinweis auf mögliche weitere Zinssenkungen aus dem Ausblick.

Die Leitzinsen, die schon seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, wird der EZB-Rat wohl nicht antasten. Experten erwarten zudem nicht, dass die Euro-Notenbank - abgesehen vom Ausblick - an den in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufen konkrete Änderungen vornimmt. Die EZB will ihren Zinsbeschluss um 13.45 Uhr bekanntgeben. Weitere Einzelheiten könnte Draghi auf der Pressekonferenz ab 14.30 Uhr vorstellen.

Dann dürfte er auch danach gefragt werden, wann die EZB damit beginnen will, die monatlichen Anleihenkäufe im Volumen von derzeit 60 Milliarden Euro zurückzufahren. Auch die nach wie vor eher schleppende Inflationsentwicklung im Währungsgebiet dürfte Thema sein. Im Juni lag die Teuerung mit 1,3 Prozent noch immer weit entfernt vom EZB-Ziel von knapp unter zwei Prozent.