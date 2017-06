Migrants wait to disembark from Italian Coast Guard patrol vessel Diciotti in the Sicilian harbour of Catania, Italy, November 16, 2016. REUTERS/ Antonio Parrinello - RTX2TXOU

Berlin Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni pocht auf eine größere Hilfe der EU-Partner bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Er erwarte konkrete Schritte beim Treffen der EU-Innen- und Justizminister kommenden Mittwoch, sagte Gentiloni am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit Vertretern anderer großer EU-Staaten. Er wies aber einen Medienbericht zurück, dass die italienische Regierung erwäge, keine Flüchtlinge mehr in italienischen Häfen aufzunehmen. "Unser Land hat sich nie seinen Verpflichtungen entzogen, was die humanitäre Aufnahmen der Menschen angeht - und es hat auch keineswegs die Absicht, sich dieser Aufnahme zu entziehen", betonte Gentiloni.

In den vergangenen Tagen war die Zahl der im Mittelmeer geretteten Migranten und Flüchtlinge erheblich gestiegen. Italien dringt deshalb zum einen auf eine bessere Absprache mit der europäischen Frontex-Grenzschutzagentur, aber auch mit Nichtregierungsorganisationen. Diese setzen eigene Boote ein, um Menschen im Mittelmeer zu bergen und nach Italien zu bringen. Dies ist umstritten, weil einerseits Menschen aus Seenot gerettet werden, andererseits aber Schlepperorganisationen darauf setzen, Menschen in nicht seetüchtigen Booten aufs Mittelmeer zu schicken.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy sicherten Gentiloni am Donnerstag mehr Hilfe zu. Macron pochte allerdings auch darauf, dass Flüchtlinge in dem Land Asyl beantragen müssten, in dem sie zuerst den Boden des Schengenraums betreten - und dann nicht in andere Länder weiterreisen.

181.000 Menschen gelangten 2016 von Nordafrika übers Meer nach Italien. Es wird damit gerechnet, dass 2017 noch einmal 30 Prozent mehr die gefährliche Überfahrt in das EU-Land wagen werden. Viele reisen dann in andere EU-Länder weiter.