Macron will Lösung für Libyen vermitteln

French President Emmanuel Macron attends a ceremony at the Arc de Triomphe in Paris, France, June 3, 2017.

Berlin (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will zwischen den Konfliktparteien in Libyen vermitteln, das ein Schlüsselland in der Flüchtlingskrise im Mittelmeer ist.

Libyens Ministerpräsident Fajes al-Serradsch und der Milizenchef Chalifa Haftar würden am Dienstag in Frankreich zu Gesprächen erwartet, teilte das Präsidialamt am Montag in Paris mit. Macron werde bei den Gesprächen Frankreichs Unterstützung für die Bemühungen der Vereinten Nationen (UN) zur Stabilisierung des nordafrikanischen Landes unterstreichen. Dies müsse unter Einbeziehung der verschiedenen Konfliktparteien geschehen.

Von Libyen brechen die meisten Flüchtlinge zur gefährlichen Reise über das Mittelmeer nach Europa auf. Eine halbe Million Menschen hat in den vergangenen vier Jahren das Mittelmeer von Libyen aus überquert. Die meisten kommen aus Ländern südlich der Sahara. Geschätzt etwa 13.000 von ihnen sind bei der Überfahrt in meist untauglichen Booten ertrunken.

Die UN hatten 2015 ein Abkommen vermittelt, das den Aufbau einer von allen Seiten anerkannten Staatsgewalt in Libyen ermöglichen soll. Al-Serradsch ist Chef der Einheitsregierung, die von den UN unterstützt wird. Haftar hat ihn bislang nicht anerkannt. Der Milizenchef erklärte sich in diesem Monat zum Sieger im Kampf mit rivalisierenden Milizen um Benghasi, der zweitgrößten Stadt Libyens.