Frankfurt Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau hat Forderungen aus Deutschland nach einem Eindämmen der EZB-Geldflut zurückgewiesen.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lautet die Antwort klar Nein", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank am Mittwoch in Frankfurt. Ohne den Anschub der lockeren Geldpolitik wäre der gewünschte Anstieg der Inflation in der Euro-Zone noch nicht selbsttragend oder dauerhaft. "Deshalb behalten wir eine konjunkturfördernde Ausrichtung bei, während wir ihre Intensität anpassen." Die Debatte in Deutschland über die Geldpolitik sei völlig legitim. "Aber lasst uns versuchen, sie rational zu halten und vermeiden, emotional zu werden."

Vor allem in Deutschland beklagen viele Sparer seit längerem die Mini-Zinsen. Banken bemängeln zudem, im Kreditgeschäft kaum noch auskömmliche Gewinne erzielen zu können. Der jüngste Inflationsanstieg befeuert nun die Debatte über einen EZB-Kurswechsel. Erst am Montag hatten die Wirtschaftsweisen die EZB zu einer raschen Abkehr von ihrer Politik des ultrabilligen Geldes aufgerufen. Der Ausstieg werde immer schwieriger, je länger die Niedrigzinsphase anhalte, warnten die Wissenschaftler. Bundesbank-Chef Jens Weidmann betonte jüngst, die EZB dürfe nicht davor zurückschrecken, ihre Geldpolitik zu straffen, sobald die Zeit dafür gekommen sei. Bayerns Finanzminister Markus Söder forderte schnellstmöglich mit schrittweisen Zinsanhebungen zu beginnen.

Die EZB hält ihre Leitzinsen auf dem Rekordtief von Null Prozent. Zudem erwirbt sie seit März 2015 in großem Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um Banken zur stärkeren Vergabe von Krediten an die Wirtschaft anzuregen. Das stützt die Konjunktur und heizt so auch die Inflation an. Doch inzwischen ist die Teuerung im Euro-Raum über den von der EZB angepeilten Idealwert von knapp zwei Prozent hinaus gestiegen[nZRNBDYZ01].

Villeroy de Galhau verwies darauf, dass sich die Intensität der Geldpolitik bereits ändere. So verringere die EZB ab April das monatliche Volumen ihrer in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe auf 60 Milliarden Euro von bislang 80 Milliarden Euro. Zudem halte es die Notenbank nicht mehr für erforderlich, weitere große längerfristige Kreditlinien - in der Fachwelt "TLTRO" genannt - aufzulegen. Das letzte einer Serie von vier solchen Kreditgeschäften wird in diesen Tagen abgewickelt.