Paris Die französischen Behörden haben nach eigener Einschätzung einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag vereitelt.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen seien im Raum Montpellier im Süden des Landes vier Personen festgenommen worden, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Aus Ermittlerkreisen verlautete, unter den Verdächtigen seien ein 20-Jähriger und seine 16-jährige Freundin. Beide seien für ihre Verbindungen in die islamistische Szene bekannt. Demnach sollte der Anschlag in Paris verübt werden.

Nach Angaben des Innenministeriums wurde in der Wohnung des 20-Jährigen Sprengstoff gefunden. Den Insidern zufolge handelt es sich um die hochgefährliche Substanz Triacetontriperoxid (TATP). Innenminister Bruno Le Roux erklärte: "Nach den ersten Anzeichen ist ein unmittelbar bevorstehender Anschlag auf französischem Boden vereitelt worden."

Die Behörden in Frankreich sind weiter in höchster Alarmbereitschaft. Seit Anfang 2015 sind bei einer Serie islamistischer Anschläge mehr als 230 Menschen getötet worden. Nach wie vor gilt der Ausnahmezustand, mit der Behörden bei der Verfolgung von Verdächtigen mehr Kompetenzen haben.