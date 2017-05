Marine Le Pen, French National Front (FN) candidate for 2017 presidential election, and Debout La France group former candidate Nicolas Dupont-Aignan attend a campaign rally in Villepinte, near Paris, France, May 1, 2017. REUTERS/Pascal Rossignol

Paris Im Wahlkampfendspurt in Frankreich sieht sich die rechtsextreme Präsidentschaftsbewerberin Marine Le Pen mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert.

Im Internet hagelte es am Dienstag Kritik an der Kandidatin des Front National (FN), die sich bei einem Auftritt ausgiebig aus einer Rede des aus dem Rennen ausgeschiedenen konservativen Konkurrenten Francois Fillon bedient hatte. Der Vizechef des FN, Florian Philippot, sprach von einer bewussten Entscheidung, mit der Le Pen den Anhängern von Fillon einen Wink mit dem Zaunpfahl habe geben wollen.

Sie habe sich "mit einem Augenzwinkern" auf dessen Rede bezogen, um eine Debatte über die Identität Frankreichs anzustoßen. Fillon wollte sich zunächst nicht zu dem Vorgehen Le Pens äußern. Er hatte nach seiner Niederlage in der ersten Runde empfohlen, bei der Stichwahl am Sonntag für den parteiunabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron zu stimmen. Dieser geht als haushoher Favorit in die Wahl. Dem Pro-Europäer werden von den Instituten Opinionway und Ipsos jeweils 60 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Die rechtsextreme Rivalin kann demnach nur mit 40 Prozent rechnen.

Le Pen hatte am Maifeiertag bei einem Auftritt nördlich von Paris die Geschichte Frankreichs thematisiert und die historische Verwurzelung in Westeuropa betont. Dabei sprach sie von "drei maritimen Grenzen" des Landes - eine Formulierung, die sich wortgleich in einem Vortrag Fillons am 15. April findet. Zugleich nannte die Rechtsextreme Italien "unsere Schwester" und bediente sich damit ebenfalls aus dem Fundus Fillons. Zudem brachte sie wie dieser ein Zitat des früheren Ministerpräsidenten Georges Clemenceau.

Laut Le Pens Wahlkampf-Manager David Rachline kam das Vorgehen der Rechtsextremen an der Basis gut an. Für große Teile der französischen Wirtschaft ist sie aber offenbar ein rotes Tuch. Mehrere Firmenlenker warnten in der Zeitung "Les Echo" vor einem Sieg der Politikerin, die Frankreich aus der EU führen will und ein Referendum über den Euro-Austritt anstrebt. Der Chef des Versorgers Veolia, Antoine Frerot, nannte diese Pläne eine "Katastrophe für französische Firmen und das Volk".