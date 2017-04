Marine Le Pen, French National Front (FN) political party leader and candidate for French 2017 presidential election, addresses supporters during a political rally in Metz, France, March 18, 2017. REUTERS/Vincent Kessler

Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin hat die französische rechtsextremistische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen im Kreml empfangen und ihr damit im Wahlkampf möglicherweise Rückenwind gegeben.

Putin sagte am Freitag, die Regierung in Moskau habe das Recht, alle französischen Politiker zu treffen. "Ich weiß natürlich, dass der Wahlkampf in Frankreich läuft", sagte er. "Wir wollen keineswegs Einfluss auf Entwicklungen nehmen, aber wir behalten uns das Recht vor, mit den Repräsentanten aller politischer Kräfte eines Landes zu sprechen." Le Pen hatte Putin wiederholt gelobt. Über eine finanzielle Unterstützung für Le Pens rechtsextremen Front National sei nicht gesprochen worden, sagte Putins Sprecher.

Ein Treffen mit Putin könnte dazu beitragen, ihr außenpolitisches Format zu schärfen. Die Politikerin liegt zwar in Frankreich Umfragen zufolge in der ersten Runde der Wahl vorne, doch aus dem Ausland wird sie nur von rechten Parteien unterstützt. In der zweiten Wahlrunde dürfte sie gegen den pro-europäischen Kandidaten Emmanuel Macron verlieren.