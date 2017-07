Workers place panels as a protection in front of pub windows near the venue of the G20 summit in Hamburg, Germany, July 6, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay - RTX3A95Y

Am Freitag und Samstag kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zu ihrem Gipfel in Hamburg zusammen. Die Polizei rechnet mit zahlreichen Demonstrationen und erwartet Tausende gewaltbereite Globalisierungsgegner. Es folgen wichtige Entwicklungen vom Donnerstag im Überblick.

15.15 Uhr - Rund um den Hamburger Fischmarkt, wo am Nachmittag die Autonomen-Demo "Welcome to Hell" startet, sind Cafes und Restaurant aus Angst vor Ausschreitungen geschlossen. Einige Läden sind mit Brettern vernagelt. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot an Beamten und Wasserwerfern vor Ort. In der Stadt herrscht wegen der vielen Absperrungen Verkehrschaos.

15.08 Uhr - US-Präsident Donald Trump handelt nach den Worten von Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan mit seiner Entscheidung gegen das Pariser Klimaabkommen auch gegen amerikanische Interessen. "Eine der entscheidenden Fragen beim G20-Gipfel ist, ob man nur auf Trump schaut oder ob der Rest der Welt sagt, wie machen einfach weiter", sagt sie mit Blick auf das Thema Klimaschutz. Morgan erwartet, dass beim G20-Gipfel von anderen Ländern weitergehende Klimaschutz-Anstrengungen angekündigt werden, etwa von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

13.55 Uhr - Deutschland könnte und sollte nach Einschätzung von Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan mehr für den Umweltschutz tun. Dass in Deutschland immer noch Dörfer wegen der Braunkohle-Förderung umgesiedelt werden, sei ein Unding. Andererseits könnte Deutschland mit der Energiewende ein Vorbild für andere Länder sein, sagte sie auf einem "Zeit"-Forum zum G20-Gipfel.

14.02 Uhr - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz verteidigt den G20-Gipfel gegen Kritik. "Unbedingt", antwortete er auf die Frage, ob der große Aufwand für die Zusammenkunft gerechtfertigt sei. Auch für die Staats- und Regierungschefs gelte mehr denn je, dass sie möglich oft miteinander sprächen.

13.54 Uhr - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz ist bislang sehr zufrieden mit dem Anlaufen des G20-Gipfels in seiner Stadt. "Das klappt alles ganz reibungslos", sagt er bei einer Veranstaltung der "Zeit". "Von einer Front kann ich nicht berichten", sagt er auf die Frage, wie die jüngsten Meldungen von der "Front" seien. "Ich finde es richtig, dass es dieses Format gibt", sagte Scholz zur Kritik am Gipfel der G20-Länder.

13.45 Uhr - WTO-Chef Roberto Azevedo hält es für die kurzfristig wichtigste Aufgabe, die Früchte von Handel und Globalisierung breiter und damit gerechter in der Welt zu verteilen. "Wir müssen mehr Menschen davon profitieren lassen", sagt er am Rande des am Freitag beginnenden G20-Gipfels in Hamburg.

13.32 Uhr - Der Chef des Kieler Weltwirtschaftsinstituts IfW, Dennis Snower, hält die Welthandelsorganisation WTO für wichtiger denn je zur Schaffung eines freien Welthandels. Die WTO müsse stark sein, sich aber mehr um soziale Aspekte des Handels sowie um Umweltaspekte und ähnliche Fragen kümmern, sagt er bei einer Konferenz der "Zeit". Es solle generell keine unterschiedlichen Regelwerke mehr geben für den Handel mit Produkten einerseits und Dienstleistungen andererseits.

13.20 Uhr - Der Chef der Welthandelsorganisation Roberto Azevedo begrüßt die Grundsatzeinigung von Europa und Japan auf ein Freihandelsabkommen. "Das sind fantastische Neuigkeiten", sagt er am Rande des G20-Gipfels in Hamburg. Multilaterale Freihandelsvereinbarungen seien zwar noch besser, weil sie unterschiedliche Standards bereinigten, aber auch zweiseitige Abkommen seien hilfreich.

13.12 Uhr - Die Hamburger Polizei twittert zum G20-Gipfel: "Bitte beachtet das geltende Flugverbot! Keine Drohnen oder Modellflugzeuge! Wir mussten soeben im Stadtpark einschreiten!"

12.45 Uhr - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries begrüßt das EU-Abkommen mit Japan: "Die heute erzielte Grundsatzeinigung zwischen der EU und Japan ist vor dem G20-Gipfel ein wichtiges Signal für freien Handel und gegen Protektionismus."

12.42 Uhr - Die Bundesregierung setzt sich für Afrika ein. "Ein nachhaltiges Wachstum in Afrika, das allen zugutekommt, steht bei der deutschen G20-Präsidentschaft im Mittelpunkt", sagt Entwicklungsminister Gerd Müller auf einer Afrika-Konferenz in Berlin.

12.39 Uhr - Am Tag vor dem Treffen der Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin werden die Spannung zwischen den USA und Russland sichtbar. Trump spricht in Warschau von einem destabilisierenden Verhalten Russlands, die Regierung in Moskau weist dies zurück.

12.19 Uhr - Die Einigung zwischen der EU und Japan auf ein Handelsabkommen ist "die starke Botschaft, die wir morgen beim G20-Treffen senden werden", sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Japans Regierungschef Shinzo Abe spricht von der Geburt der größten Wirtschaftszone der Welt mit freiem Handel.

12.07 Uhr - Bundeskanzlerin Angela Merkel betont kurz vor dem Gipfel noch einmal die Bedeutung des Freihandels für die Weltwirtschaft. "Wir sind uns einig, dass wir offene Handelsströme brauchen", sagt sie nach einem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten von Singapur, Lee Hsien Loong, in Berlin. Lee zeigt sich zuversichtlich, dass das Freihandelsabkommen der EU mit seinem Land bald unter Dach und Fach sein wird. Es werde Vorbild für ein Abkommen aller Asean-Staaten mit der EU sein.

11.50 Uhr - SPD-Chef Martin Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel stellen in Berlin ein Papier "Ohne Frieden und Gerechtigkeit ist alles nichts" vor, in dem sie für eine Anbindung der G20 an die Vereinten Nationen plädieren. "Ich hoffe, dass dieser Gipfel begreift, dass die Abschottung der Märkte, dass die Spaltung der anderen, dass der Kampf gegeneinander nicht die Politik des 21. Jahrhundert sein darf", sagt Schulz.

11.33 Uhr - Die deutsche Industrie fordert von den G20-Mitgliedern den Verzicht auf protektionistische Maßnahmen. "Der Kampf gegen den Protektionismus braucht mehr als einen Minimalkonsens", sagt der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. "Die Wirtschaft in Deutschland und weltweit ist auf Verlässlichkeit und klare Rahmenbedingungen angewiesen." Werde gegeneinander gearbeitet, koste das überall Wohlstand, Jobs und Aufstiegschancen.

11.18 Uhr - Der FC St. Pauli bietet Demonstranten 200 Schlafplätze in der Haupttribüne des Millerntor-Stadions an. Damit wolle man "ein klares Zeichen für Menschenrechte, Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht" setzen. Damit werde auch auf das "absurde Campverbot" und immer noch fehlende Schlafmöglichkeiten für auswärtigen Gäste reagiert, die gegen den G20-Gipfel demonstrieren wollten.

10.40 Uhr - Der Weltklimavertrag reicht dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Kampf gegen die Erderwärmung nicht aus. "Das Pariser Abkommen ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nicht genug, und wir müssen weiter vorankommen", sagt Macron in Paris. Auch hinsichtlich konkreter Pläne und der Finanzierung sei es nötig, darüber hinaus zu gehen.

07.30 Uhr - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagt im Deutschlandfunk: "Es gibt Dinge, wo wir große Sorgen haben, dass die Vereinigten Staaten in einen Handelskrieg gegen Europa eintreten." Dies würde "natürlich Reaktionen auslösen in Europa". Das würde beiden Seiten schaden. Gabriel plädiert dafür, über Gespräche mit den "Amerikanern zu einem gemeinsamen Handeln zu kommen".

07.15 Uhr - Vor dem G20-Gipfel erhält Bundeskanzlerin Angela Merkel in den wichtigen Fragen Freihandel und Klimaschutz Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland teile die Prioritäten der deutschen G20-Präsidentschaft und sei bereit, an ihrer Umsetzung zu arbeiten, schreibt Putin in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Sein Land setze sich für freien Welthandel ein, Protektionismus müsse gestoppt werden. Zugleich bekräftigte Putin seine Unterstützung für das Pariser Klimaabkommen, aus dem sich die USA zurückziehen wollen.