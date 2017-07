US President Donald Trump (L) and German Chancellor Angela Merkel attend the panel discussion ''Launch Event Women's Entrepreneur Finance Initiative'' on the second day of the G20 Summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. REUTERS/Patrik STOLLARZ/Pool

Hamburg Der Hamburger G20-Gipfel steht bei den Streitthemen Klimaschutz und freier Welthandel vor einer Einigung:

Nach langwierigem, harten Ringen zeichnete sich gegen Ende des Gipfels am Samstag eine gemeinsame Positionen für die Abschlusserklärung ab, wie EU-Diplomaten mitteilten. So werden die G20-Mitglieder und damit auch US-Präsident Donald Trump nach der Reuters vorliegenden Formulierung ein Bekenntnis zu offenen Märkten ablegen. Auch beim Klimaschutz ist G20-Kreisen zufolge eine von allen Mitgliedern getragene Haltung absehbar. Trump lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel für deren Verhandlungsführung als Gastgeberin des Gipfels. "Sie haben einen phantastischen Job gemacht", sagte er am Samstagmorgen an sie gewandt.

Überschattet wurde die Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer erneut von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen militante Demonstranten und der Polizei. Mehr als 200 Polizisten und eine nicht bekannte Zahl von Aktivisten wurden verletzt. Autos und Barrikaden brannten, Geschäfte wurde geplündert. Mit Sturmgewehren bewaffnete Spezialeinheiten gingen in der Nacht zum Samstag rund um die Autonomen-Hochburg Rote Flora im Schanzenviertel gegen Randalierer vor. Erst am frühen Morgen beruhigte sich die Lage, doch rechnete die Polizei mit weiteren Ausschreitungen im Tagesverlauf. Bislang sind bei den Demonstrationen nach Polizeiangaben 265 Personen festgesetzt worden.

TRUMP LOBT MERKEL ÜBERSCHWÄNGLICH

Wegen der Positionen von US-Präsident Trump in der Handels- und Klimapolitik drohte zunächst ein Scheitern des Gipfels. Dies scheint nun abgewendet zu sein. Trump sagte, es sei "unglaublich" und hochprofessionell gewesen, wie Merkel die Dinge auch in schwierigen Situationen gehandhabt habe. "Ihre Verhandlungsführung ist absolut unglaublich."

Merkel selbst hatte am ersten Gipfeltag noch Zweifel genährt, ob die G20-Staatenführer sich auf eine gemeinsame Haltung einigen können. Sie hatte angedeutet, dass Differenzen auch in der Abschlusserklärung angesprochen werden sollten. Offenbar räumten dann aber die Verhandlungsführer der Gipfel-Teilnehmer in einer Nachtsitzung die meisten noch bestehenden Hürden beiseite. Das gilt vor allem für das Thema Handel. An vielen Punkten gab es besonders Diskussionen mit den USA. "Eine 19:1-Situation gab es aber bei den meisten Themen nicht", sagten EU-Diplomaten.

In dem Entwurf wenden sich die G20-Staaten gegen Protektionismus, aber auch gegen unfaire Handelspraktiken. Der Welthandelsorganisation WTO wird dabei eine zentrale Rolle zugewiesen. Auch Trump bekennt sich trotz angekündigter Schutzmaßnahmen für die Wirtschaft seines Landes, etwa im Stahl, im Grundsatz zu offenen Märkten als Triebfeder für Wachstum, Arbeitsplätze und Innovationen. Allerdings komme es darauf an, dass diese Offenheit zwischen Handelspartnern auch wechselseitig bestehe, damit beide Seiten profitierten. Im Kommunique heißt es nach Reuters-Informationen: "Wir werden ... fortfahren, den Protektionismus zu bekämpfen einschließlich unfairer Handelspraktiken." Ausdrücklich wird hierbei die Möglichkeiten von Gegenmaßnahmen angesprochen, wenn gegen den fairen Handel verstoßen wird. Es müsse gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle geben.

FONDS FÜR UNTERNEHMERINNEN

Auch beim Thema Klimaschutz wird es voraussichtlich eine von allen Gipfel-Teilnehmern getragene Formulierung geben, hieß es in G20-Kreisen. Es gebe lediglich noch eine Differenz darüber, wie die Sonderrolle der USA nach dem angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen formuliert werden solle. Der Klima-Teil der Erklärung wird, wie von Reuters bereits berichtet, drei Absätze haben: Zunächst wird von allen G20-Staaten gemeinsam die Bedeutung unterstrichen, die Treibhausgase zu reduzieren. Dann wird festgehalten, dass die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen wollen. Der Streit kreist nun noch um einen Satz, mit dem der von den USA geforderte Einsatz von fossiler Energie im Kommunique Widerhall findet. Hintergrund ist, dass die US-Regierung den Europäern Flüssiggas als Alternative zu russischem Gas anbietet. Die anderen 19 Staaten bekennen sich in einem weiteren Paragraphen klar zur Umsetzung des Pariser Abkommens.

Beim G20-Gipfel wurde auch eine Initiative auf den Weg gebracht, die Frauen in den Entwicklungsländern als Unternehmerinnen besseren Zugang zu Finanzmitteln eröffnen soll. Die Initiative für einen Fonds bei der Weltbank war von der Tochter von US-Präsidenten Ivanka Trump ausgegangen. Für den Fonds wurden nach Angaben der Weltbank inzwischen über 325 Millionen Dollar von Staaten eingesammelt. Zusammen mit privaten Mitteln, die noch zu mobilisieren sind, sollte damit ein Volumen von über einer Milliarde Dollar bereitstehen, um Frauen mit Kapitalbeteiligungen und Krediten in ihrem unternehmerischen Geschäft zu helfen. Das könne auch dem Wachstum in den betreffenden Ländern Impulse geben, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde bei der Vorstellung des Projekts in Gegenwart von Trump und Merkel.