Hamburg Mit einer weitgehenden Einigung in der Handelspolitik, aber ohne Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel ist der G20-Gipfel in Hamburg zuende gegangen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich mit den Ergebnissen der zweitägigen Beratungen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer insgesamt zufrieden. Sie räumte aber ein, dass eine Einigung mit den USA in der Klimapolitik nicht möglich gewesen sei. "Wo es keinen Konsens gibt, muss der Dissens festgehalten werden", sagte Merkel am Samstag. Überschattet wurde der Gipfel von einer beispiellosen Welle der Gewalt von militanten G20-Gegnern. Merkel und der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz kündigten Entschädigungen für die Opfer an.

Dadurch, dass in der Klimapolitik keine einheitliche Haltung gefunden wurde, ist in der Abschlusserklärung erstmals in der G20-Geschichte ein Dissens festgeschrieben worden. Beim zweiten großen Streitthema, dem Freihandel, gelang es Merkel dagegen, Trump ins Boot zu holen und ein Bekenntnis gegen Protektionismus zu unterstützen. Allerdings werde auch dieses Thema schwierig bleiben, prognostizierte die Kanzlerin. Bei der Lösung des Überkapazitäten-Problems in der Stahlproduktion mit angedrohten Strafzöllen für Importe in die USA drängte Merkel auf eine rasche Lösung auf internationaler Ebene. Sonst drohe in diesem Bereich ein schwerwiegender Handelskonflikt zwischen einzelnen Staaten.

Das Festschreiben unterschiedlicher Haltungen ist beispiellos in der Geschichte der G20-Treffen. Das Streben nach gemeinsamen Lösungen gehört zu den Grund-Säulen der Staatengruppe, die nach der Finanzkrise 2008 als zentrales Abstimmungsgremium der internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik geschaffen wurde. Angesichts der aktuellen Meinungsverschiedenheiten beschwor Merkel noch einmal die G20-Mitglieder: "Durch gemeinsames Handeln können wir mehr erreichen als alleine."

Politisch gelang trotz dieses Misserfolgs auf dem Gipfel ein unerwarteter Fortschritt: US-Präsident Donald Trump verabredete bei seinem ersten Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin eine Feuerpause für den umkämpften Südwesten Syriens und nährte damit Hoffnungen auf ein Ende des jahrelangen Bürgerkriegs. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten lobte Trump Merkels Verhandlungsführung beim G20-Gipfel. "Sie haben einen fantastischen Job gemacht", sagte er. "Ihre Verhandlungsführung ist absolut unglaublich", fügte er hinzu.

HARTE FRONTEN BEIM THEMA KLIMASCHUTZ

In der Klimaschutzpolitik gelang es Deutschland und den anderen G20-Ländern am Ende nicht, Trump auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen, nachdem er Anfang Juni den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bekanntgegeben hatte. Am Ende einigte man sich darauf, in einem Kapitel der Abschlusserklärung die US-Position wiederzugeben, in der das Pariser Klimaabkommen abgelehnt wird. In einem weiteren Kapital betonen die restlichen 19 G20-Länder, dass für sie die Klimavereinbarung "unumkehrbar" sei und diese rasch umgesetzt werden solle. Sie teilen auch nicht die US-Position, weiter auf fossile Brennstoffe zu setzen und mit diesen weiterhin Geschäfte mit anderen Ländern machen zu wollen. Allerdings wird in einem gemeinsamen Teil betont, dass alle 20 Staaten die Reduzierung der Treibhausgase zum Ziel haben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May sagten, sie hofften immer noch dass Trump auf dem Klimaschutzabkommen wieder beitreten werde. Merkel zeigte sich dagegen skeptisch.

Beim ebenso strittigen Thema Welthandel war die Gipfel-Gastgeberin erfolgreicher und erreichte in harten Diskussionen eine gemeinsame Linie. "Ich bin sehr zufrieden, dass es gelungen ist zu sagen, dass die Märkte offengehalten werden", sagte sie. Auch für ein Votum zum Kampf gegen den Protektionismus und zur Wahrung eines regelgestützten internationalen Handelssystems ließ sich der US-Präsident gewinnen. In der Abschlusserklärung wurde aber vor unfairen Handelspraktiken gewarnt und für diesen Fall "rechtmäßige Handelsschutzinstrumente" ausdrücklich ins Spiel gebracht. Wenn es zu Schutzmaßnahmen komme, müsse das aber entsprechend der Regeln der Welthandelsorganisation geschehen. Merkel machte sich allerdings keine Illusionen, dass damit alle Probleme gelöst seien. Das Thema werde in der G20 ein schwieriges bleiben.

Ein "brisantes Problem" aus Sicht vor allem der USA stellen die Überkapazitäten beim Stahl da. Hier steht vor allem China als weltgrößter Stahlproduzent in der Kritik, aber auch die Europäer. Trump wirft ihnen vor, mit Dumpingpreisen seine heimische Industrie unter Druck zu setzen und erwägt Strafzölle. Der Gipfel drängte das Globale Forum Stahl, bis zum November konkrete Lösungsvorschläge für diese Fragen vorzulegen.

PARTNERSCHAFTEN MIT AFRIKA

Die G20-Staat- und Regierungschefs beschlossen auch eine Partnerschaftsinitiative, mit der reformwillige afrikanische Länder unterstützt werden sollen. Unter dem Namen "Compact with Africa" sollen G20 Länder mit einzelnen Staaten Afrikas Investitionspartnerschaften vereinbaren, um sie für Investoren interessanter zu machen. Darüber hinaus brachte der G20-Gipfel eine Initiative auf den Weg, die Frauen in Entwicklungsländern als Unternehmerinnen besseren Zugang zu Finanzmitteln eröffnen soll. Die Initiative für einen Fonds bei der Weltbank war von der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, ausgegangen. Für den Fonds wurden nach Angaben der Weltbank inzwischen über 325 Millionen Dollar eingesammelt. Insgesamt soll mehr als eine Milliarde Dollar mobilisiert werden.

ÜBERSCHATTET VON HASS UND GEWALT AUF DER STRASSE

Überschattet wurde die Zusammenkunft erneut von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen militante Demonstranten und der Polizei. Mehr als 200 Polizisten und eine nicht bekannte Zahl von Aktivisten wurden verletzt. Autos und Barrikaden brannten, Geschäfte wurde geplündert. Mit Sturmgewehren bewaffnete Spezialeinheiten gingen in der Nacht zum Samstag rund um die Autonomen-Hochburg Rote Flora im Schanzenviertel gegen Randalierer vor. Mehr als 250 Personen wurden festgesetzt. Eine Großdemonstration am Samstag blieb zunächst weitgehend friedlich.