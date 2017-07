German Chancellor Angela Merkel and Mayor of Hamburg Olaf Scholz meet with police after the G20 Summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. REUTERS/Patrik STOLLARZ/Pool

Hamburg Kaum ist Angela Merkel mit ihrer Pressekonferenz nach dem G20-Gipfel fertig, geht sie zu Olaf Scholz.

Der wartet bereits in Halle A des Hamburger Messegeländes mit ein paar Dutzend im Halbkreis aufgereihten Einsatzkräften. Denn sowohl die Kanzlerin und CDU-Chefin als auch der sozialdemokratische Erste Bürgermeister Hamburgs brauchen nach dem G20-Gipfel eine schnelle, gemeinsame Botschaft: Sie loben die Polizei für den Schutz des Gipfels, verurteilen die Randale und versprechen den Opfern schnelle Hilfe. Denn die Christdemokratin und den Sozialdemokraten verbindet durch G20 eine Schicksalsgemeinschaft. Sie wissen: Nach dem Gipfel ist vor der Krise, sowohl in der Innen- wie der Außenpolitik. Und gefährlich werden kann der G20-Gipfel auch nach seinem Ende.

Eine negative G20-Bilanz könnte vor allem Olaf Scholz treffen. Der SPD-Politiker wird derzeit von allen Seiten attackiert: Hamburg sei der falsche Ort für einen G20-Gipfel, wird kritisiert; die Polizei hat für die einen zu weich, für die anderen zu hart reagiert. Und in Berlin fiel ihm just vor Gipfelbeginn SPD-Außenminister Sigmar Gabriel in den Rücken, als er vorschlug, Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer nur noch in New York abzuhalten. Da hatte Scholz aber gerade betont, welche große Chance die weltweite Berichterstattung für die norddeutsche Metropole bedeute.

MERKEL MUSS INNEN- UND AUSSENPOLITISCH PUNKTEN

Aber auch für Merkel ist die Arbeit mit dem G20-Gipfel mit der Abschluss-Pressekonferenz nach endlosen Sitzungen und bilateralen Absprachen nicht getan. Denn im Wahljahr kann sich die CDU-Vorsitzende nicht leisten, dass das Treffen in Hamburg als Misserfolg in Erinnerung bleibt. Schließlich profitiert sie derzeit in Umfragen von der Einschätzung vieler Wähler, dass sie als Kanzlerin eine ordnende Rolle in der Welt spiele.

Dazu kommt, dass Merkel immer ein doppeltes Urteil aushalten muss - was teilweise widersprüchlich ausfällt. In der Innenpolitik fordern SPD, Grüne und Linkspartei von ihr die reine Lehre etwa in der Umweltpolitik - auch gegenüber Trump. Außenpolitisch musste sie aber die kompromissbereite Gastgeberin spielen. Dass US-Präsident Donald Trump beim Klima nicht einlenken würde, war dabei seit seiner Ankündigung im Juni klar, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Als Gastgeberin konnte sie deshalb nur darauf setzen, dass die Verantwortung für den ersten offenen Dissens in der Geschichte der G20-Gipfelerklärungen zumindest nicht bei ihr hängenbleibt. Scherzhaft sprach Merkel vor dem Gipfel davon, dass sie vor einer "Quadratur des Kreises" stehe.

Tatsächlich lenkte Trump zwar bei Themen wie Handel und Entwicklung weitgehend ein, blieb aber beim Klimathema hart - und beförderte die westliche Supermacht nach Ansicht auch anglo-amerikanischer Medien wie dem "Guardian" oder der "Washington Post" ins politische Abseits. Dass Trump am Ende sogar auf die Pressekonferenz in Hamburg verzichtete, unterstrich diesen Eindruck noch. Der innenpolitischen Konkurrenz kann Merkel jetzt entgegenhalten, dass sie keine Verwässerung der Klimaschutzpolitik zugelassen habe - der Konflikt mit den USA ist in der Abschlusserklärung jetzt vielmehr klar benannt.

WAS BLEIBT VON HAMBURG WIRKLICH?

Letztlich reiht sich der G20-Gipfel also "nur" in eine Serie von Treffen ein, mit denen Merkel und internationale Partner Trump klar machen wollen, dass sein "America first"-Kurs nicht erfolgreich sein kann - und dass es bei einem schrumpfenden Anteil der USA an der Weltbevölkerung keine dumme Idee wäre, auch die Interessen der anderen mit zu beachten. Das Wort "Einhegung" machte in Hamburg mit Blick auf den US-Präsidenten die Runde: Der Begriff beschreibt den Versuch, Trump mit immer neuen Verabredungen etwa zum Handel, zu Migration oder dem Finanzsektor schrittweise Grenzen zu setzen, die er nicht wieder überschreiten kann.

Ob dies klappt, wird sich schon schnell zeigen: Denn im weltweiten Streit um Überkapazitäten im Stahlbereich ist bereits bis August ein erster Überprüfungsschritt vorgesehen. Was von Hamburg bleibt, wird sich auch schnell an einigen anderen Stellen zeigen - etwa in der Ukraine-Krise oder dem Syrienkonflikt. In Hamburg hatten sich die Mächtigen der USA, Russlands und der EU dabei tief in die Augen geschaut und gegenseitig eine Deeskalation versprochen. In der Abschluss-Pressekonferenz setzte Merkel auf das Prinzip Hoffnung: Etwa im Stahlstreit hätten alle Seiten betont, dass sie dann doch lieber eine multilaterale Lösung wollten als den Ausbruch einer Reihe von Handelskriegen zu riskieren, bei dem Amerikaner, Europäer und Chinesen mit unabsehbaren Folgen aufeinander losgehen könnten, sagte sie.

Doch ob gerade die autoritären Präsidenten im G20-Klub wirklich mitspielen, bleibt unsicher: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan etwa deutete noch in Hamburg an, das türkische Parlament werde das Gesetz über den Beitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen nicht ratifizieren, wenn sein Land nicht mehr Geld bekomme. Nur fünf Stunden nach Gipfel-Ende war der 19:1-Eindruck, der Merkel innenpolitisch nutzen würde, damit schon wieder verflogen.