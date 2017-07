People take part in protests ahead of the upcoming G20 summit in Hamburg, Germany July 2, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Wenige Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg forciert Deutschland seine Bemühungen, auf dem Treffen einen offenen Streit mit US-Präsident Donald Trump zu vermeiden.

Regierungssprecher Steffen Seibert kündigte am Montag an, Bundeskanzlerin Angela Merkel werde als Gastgebern des Gipfels voraussichtlich am Vorabend des Treffens am Donnerstag mit Trump zusammenkommen. Vor allem beim Klimaschutz und der Haltung zum Protektionismus gibt es erhebliche Differenzen zwischen der deutschen G20-Präsidentschaft und den USA. Trump selbst kündigte via Twitter an, er werde noch am Montag "mit Deutschland und Frankreich" telefonieren.

Merkels Chef-Gipfelvorbereiter (Sherpa) Hans-Hendrik Röller hatte Ende vergangener Woche in Washington Gespräche über G20-Themen mit Vertretern der US-Regierung geführt. "Wir kennen ja bestimmte Positionierungen der amerikanischen Regierung", sagte Merkel in Berlin. "Ich erwarte nicht, dass wegen einer zweitägigen Reise nach Hamburg diese Positionierung ausgesetzt werden." Seibert warnte aber davor, die Lage wegen der vorbereitenden Gespräche Merkels mit Trump zu dramatisieren. "Die Bundeskanzlerin führt eine ganze Reihe von Gesprächen mit G20-Teilnehmern unmittelbar vor dem Gipfel", sagte er. So habe sie in der vergangenen Woche mit europäischen Kollegen gesprochen und am Freitag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. "Das ist also was völlig Normales", sagte Seibert. Er räumte aber ein, dass bei der Erarbeitung der gemeinsamen Gipfel-Erklärung noch "viele schwierige Fragen" zu klären seien. Es gebe eine ganze Reihe "auch offenliegende Meinungsverschiedenheiten mit den USA (....) zum Thema Klima, zum Thema Handel, Kampf gegen den Protektionismus".

Ebenfalls schon vor dem Gipfel kommt Chinas Präsident Xi Jinping nach Berlin und trifft dort die Kanzlerin. Am Dienstagabend wird Merkel mit ihrem Ehemann den chinesischen Gast mit seiner Ehefrau zum Abendessen treffen. Daneben werden die beiden auch politische Gespräche im Vorfeld des Gipfels führen. Ein Anlass für den Besuch Xis ist, dass China dem Berliner Zoo zwei Pandabären überlassen hat. China gilt beim Thema Handel ebenfalls als kein leichter Gesprächspartner innerhalb der G20. Dem Land wird von amerikanischen wie europäischen Partnern vorgeworfen, immer wieder zu unfairen Handelspraktiken zu greifen und ausländische Investoren auf dem chinesischen Markt gezielt zu benachteiligen.

KÖNIG SALMAN SAGT TEILNAHME AB

Unterdessen sagte mit dem saudiarabischen König Salman ein zweiter maßgeblicher Gipfelteilnehmer die Teilnahme an dem Hamburger Treffen ab. Grund ist offenbar der Konflikt um das Emirat Katar, dem mehrere arabische Staaten unter Führung Saudi-Arabiens Unterstützung von Terroristen vorwerfen. Zuvor hatte bereits der von Korruptionsvorwürfen belastete brasilianische Präsident Michel Temer seinen Besuch in Hamburg aus innenpolitischen Gründen abgesagt.

Der G20-Gipfel soll über die aktuellen weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Herausforderungen beraten. In wesentlichen Fragen wie dem Klimaschutz und der Handelspolitik werden dieses Mal hitzige Diskussionen zwischen den Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer erwartet. Am Ende des Treffenswollen die Teilnehmer der Zusammenkunft am Samstag eine gemeinsame Erklärung verabschieden. Die muss zwar einstimmig beschlossen werden, könnte dieses Mal aber unterschiedliche Positionen zu einzelnen Fragen beinhalten.