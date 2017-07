German Chancellor Angela Merkel and Hamburg mayor Olaf Scholz meets with police after the G20 Summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. REUTERS/Jens Buettner/Pool

Hamburg Bundeskanzlerin Angela Merkel und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz haben den Krawall-Opfern am Rande des G20-Gipfels in Hamburg schnelle Hilfe zugesagt.

Nachdem Hamburg die Schäden aufgelistet habe, könnten bereits am Sonntag oder Montag Gespräche mit dem Bund aufgenommen werden, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Scholz mit Einsatz- und Sicherheitskräften nach Ende des G20-Gipfels. "Wir haben bei Flutereignissen zwischen Bund und Ländern bewiesen, dass wir schnell handeln können", sagte sie. "Ein solcher Gipfel findet in Deutschland alle 20 Jahre einmal statt. Insofern werden wir da in der bewährten Praxis anderer Ereignisse Wege finden", betonte Merkel. Sie habe bereits mit Finanzminister Wolfgang Schäuble gesprochen.

Der SPD-Politiker Scholz sagte, er sei sehr froh, dass dies bereits am Freitag mit dem Bund besprochen worden sei. "Wir werden diejenigen, die jetzt Schaden genommen haben ..., so stellen, dass sie nicht für diesen Schaden aufkommen müssen", sagte er. Zudem forderte Scholz eine harte Bestrafung der Täter bei den Krawallen. "Meine Hoffnung ist, dass eine der Konsequenzen sein wird, dass die Gewalttäter, die wir gefasst haben – und das sind gar nicht so wenige -, mit sehr hohen Strafen rechnen müssen." Das sei eine der notwendigen Konsequenzen, die aus diesem Ereignis gezogen werden müsse.