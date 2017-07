A protester holds a flare during a protest ahead of the G20 summit in Hamburg, Germany. REUTERS/Wolfgang Rattay

Hamburg Unmittelbar vor Beginn des G20-Gipfels lotet Bundeskanzlerin Angela Merkel Kompromisslinien bei den Streitthemen Handel und Klima aus.

Noch am Donnerstag waren dazu Vorgespräche mit US-Präsident Donald Trump geplant, der eher protektionistische Tendenzen verfolgt und einen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt hat. Die Unterhändler der G20-Teilnehmer beraten parallel über einen vorliegenden Kompromissvorschlag, der sowohl ein Bekenntnis zum Klimaschutz vorsiegt als auch die US-Position respektieren soll, aus dem Abkommen auszutreten. Wie zuvor schon China sicherte auch Russlands Präsident Wladimir Putin Merkel Unterstützung zu.

Der zweitägige G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beginnt offiziell am Freitag. Viele der Staats- und Regierungschefs trafen aber bereits am Donnerstag in Hamburg ein, um bilaterale Gespräche zu führen. Merkel empfing vor ihrer Anreise noch den Ministerpräsidenten Singapurs in Berlin. Trump reiste von Warschau an, wo er eine Konferenz von zwölf osteuropäischen Regierungschefs besucht hatte.

MERKEL SAMMELT UNTERSTÜTZUNG FÜR FREIHANDEL UND KLIMASCHUTZ

Nachdem China, Japan und Südkorea Merkel am Mittwoch den Rücken im Ringen um ein G20-Bekenntnis gestärkt hatten, folgte am Donnerstag auch Putin: "Ich bin der Überzeugung, dass nur offene, auf einheitlichen Normen und Standards basierende Handelsverbindungen das Wachstum der globalen Wirtschaft stimulieren und eine fortschreitende Entwicklung zwischenstaatlicher Beziehungen fördern können", schrieb er im "Handelsblatt". EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnete die Einigung zwischen der EU und Japan auf ein Handelsabkommen als "die starke Botschaft, die wir morgen beim G20-Treffen senden werden". Japans Regierungschef Shinzo Abe spricht von der Geburt der größten Wirtschaftszone der Welt mit freiem Handel.

Am strittigsten aber für die Abschlusserklärung ist der Klimaschutz. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters lag ein Kompromissvorschlag vor: Zwar wird einerseits die Kluft zwischen den USA und den anderen führenden Industrie- und Schwellenländern betont. Andererseits sollen sich aber alle 20 Regierungen dazu bekennen, die Treibhausgase zu verringern.. Dies ermögliche sowohl eine Gesichtswahrung für Trump - mache aber auch klar, dass die anderen 19 Gipfelteilnehmer sich klar zum Pariser Klimaabkommen bekennen, sagte ein EU-Diplomat.

Die Zeit vor dem Gipfel wird zudem von außenpolitischen Themen bestimmt: Trump übte in Polen scharfe Kritik an Russland und bot dort erneut amerikanische Gaslieferungen an, mit denen Europa seine Abhängigkeit von russischem Gas verringern könne. Am Freitag ist in Hamburg das erste Treffen von Trump und Putin überhaupt seit Amtsantritt des US-Präsidenten geplant. Hier reicht die Themenpalette vom Kampf gegen Terrorismus über Syrien und den Irak bis hin zur Krise um Katar und Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm. Außerdem soll es ein Treffen von Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Putin geben, bei dem die Ukraine-Krise im Vordergrund stehen dürfte. Merkel und Südkoreas Präsident Moon Jae In hatten bereits am Mittwoch verschärfte Sanktionen gegen Nordkorea gefordert.

"WELCOME TO HELL" - ERSTER TEST FÜR SICHERHEITSKONZEPT

Begleitet wird der Gipfel vor Ort von erwarteten rund 100.000 Demonstranten, von denen die Polizei mehrere Tausend als gewaltbereit einstuft. Eine "Welcome to Hell"-Demonstration am Donnerstagnachmittag galt als erster Test für das Sicherheitskonzept der Polizei, die aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen wurde. In der Nacht zum Donnerstag war es zu einem Brandanschlag auf ein Autohaus gekommen. Der FC St. Pauli kündigte nach dem Verbot des großen Protestcamps an, Teile seines Stadions am Millerntor für Übernachtungen der Gipfelgegner zur Verfügung zu stellen. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz verteidigte den G20-Gipfel gegen Kritik. "Unbedingt", antwortete er auf die Frage, ob der große Aufwand für die Zusammenkunft gerechtfertigt sei.

In Berlin schlugen dagegen SPD-Chef Martin Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel in einem Papier "Ohne Frieden und Gerechtigkeit ist alles nichts" vor, die G20 künftig an die Vereinten Nationen anzubinden und die Gipfel in New York stattfinden zu lassen. "Ich hoffe, dass dieser Gipfel begreift, dass die Abschottung der Märkte, dass die Spaltung der anderen, dass der Kampf gegeneinander nicht die Politik des 21. Jahrhunderts sein darf", sagte Schulz. Beim Treffen der G20 müsse es um eine Stärkung der Vereinten Nationen, eine faire Handelspolitik, Abrüstung und einen ambitionierten Klimaschutz gehen.