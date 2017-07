REUTERS/Laszlo Balogh TPX IMAGES OF THE DAY

U.S. President Donald Trump gives a public speech in front of the Warsaw Uprising Monument at Krasinski Square, in Warsaw, Poland July 6, 2017. REUTERS/Laszlo Balogh TPX IMAGES OF THE DAY

Hamburg US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Eintreffen auf dem G20-Gipfel in Hamburg mit einem Besuch in Polen ein Zeichen gesetzt.

Auch in der Bundesregierung hat man aufmerksam verfolgt, dass Trump nach seiner Visite bei Nato und EU im Mai nun mit Polen ausgerechnet ein Land besuchte, mit dem die EU-Kommission und viele EU-Partner gerade über Themen wie Flüchtlingsverteilung oder Rechtsstaatlichkeit streiten. Und der US-Präsident traf in Warschau auch noch eine Reihe weiterer osteuropäischer Staatenlenker. Das weckte in Berlin, Brüssel und Paris Erinnerungen an den Versuch der früheren Bush-Regierung, im Streit über den Irak-Krieg das "alte" und das "neue" Europa gegeneinander auszuspielen.

"Es gibt tatsächlich das Potenzial, dass sich die Spaltung innerhalb der EU vertieft", sagt Jana Puglierin, Europa-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Immerhin wurde Trump vor dem symbolträchtigen Denkmal des Warschauer Aufstandes am Donnerstag für Sätze bejubelt wie "Polen ist das Herz Europas" - das streichelte die Seele von Gastgebern und Gast. Denn anderswo in Europa würde dieser US-Präsident nicht so herzlich empfangen werden - und dass Polen "das Herz Europas" ist, empfinden derzeit wohl nur wenige EU-Partner. Die mentale Ost-West-Kluft wird besonders deutlich, wenn Trump am Nachmittag in Hamburg eintrifft, wo er am Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen wird. Denn auf dem G20-Gipfel werden die EU und Europa durch ganz andere Länder präsentiert: Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien - sowie die Gastländer Spanien, die Niederlande und das Nicht-EU-Land Norwegen.

UNTERSCHIEDLICHE SICHTWEISEN AUF DIE WELT

Nicht einmal beim Vorbereitungstreffen der Europäer für den G20-Gipfel vergangene Woche in Berlin war ein osteuropäisches Land vertreten. Kanzlerin Merkel wies eine Ausgrenzung ausdrücklich zurück. "Das ist aber nun wirklich keine Entscheidung gegen jemanden", betonte sie und verwies darauf, dass die Auswahl vielmehr mit der gemeinsamen G20-Agenda zu tun habe, an der man seit Jahren zusammenarbeite. Aber genau hierin besteht die Kluft: Auch viele Jahre nach dem EU-Beitritt ist die Perspektive und die Weltsicht der Osteuropäer nach Einschätzung von Experten eine völlig andere, oft nur regionale.

"Für Polen etwa ist das Sicherheitsthema absolut überragend", sagt DGAP-Expertin Puglierin. Dies sei besonders bei der nationalkonservativen PiS-Regierung unter der Führung von Parteichef Jaroslaw Kaczynski der Fall, die Russland als große Bedrohung empfinde. Deshalb richtet sich der Blick automatisch auf die Supermacht USA, die Schutz bieten können. "Es gibt nicht ohne Grund den Spruch, dass Polen das amerikafreundlichste Land ist - einschließlich der USA", scherzt sie. EU-Diplomaten räumen ein, dass Polen neben Ungarn auch das EU-Land ist, in dem Trumps eigene EU-Skepsis noch am ehesten geteilt wird. Regelmäßig beschwert sich die Regierung in Warschau über eine zu große Einmischung der EU in nationale Angelegenheiten - was allerdings auch bei den engen Partnern der Visegrad-Gruppe (Slowakei, Tschechien, Ungarn) mittlerweile zu Unmut führt.

EU IST FÜR OSTEUROPA WICHTIGER ALS USA

In der Bundesregierung aber wir die Gefahr einer echten Spaltung zurückgewiesen. Die Lage sei ganz anders als 2003, heißt es. Und nicht einmal damals gab es jenseits der Frage der Unterstützung des Irak-Krieges einen echten Bruch in der EU. "Tatsächlich wissen Kaczynski und seine Regierung, wie wenig verlässlich die Administration Trump und wie unvorhersehbar der direkte Einfluss von Russlands Präsident Wladimir Putin ins Weiße Haus ist", sagt auch der Grünen-Politiker Manuel Sarrazin. Umfragen zeigen ohnehin, dass der Großteil der Polen viel EU-freundlicher ist als die nationalkonservative Regierung.

Das hat auch viel mit Finanzströmen zu tun. Die militärische Loyalität der USA glaubt sich Polen etwa durch die Bestellung amerikanischer Waffen sichern zu können und kauft deshalb Patriot-Raketen.[nL8N1JX1G3] Aber für die Wirtschaftsentwicklung des Landes sind andere Mächte längst viel wichtiger geworden. Dazu gehört China, das systematisch seine Kontakte in Osteuropa ausbaut und von der EU-Kommission mit mehr Argwohn beobachtet wird als die USA. Und die westlichen EU-Staaten verfügen nicht nur über die Firmen, die in Polen und anderen osteuropäischen Ländern massiv investieren: Über den EU-Haushalt werden auch Milliarden-Summen von den westlichen Nettozahlern nach Osten umverteilt.

Mit dem Brexit haben die osteuropäischen Staaten zudem einen natürlichen Partner verloren. Denn die Briten haben sich ähnlich wie die Polen immer gegen einen zu großen Einfluss Brüssels gewehrt. Damit steigt die Bedeutung der westeuropäischen Länder weiter, die den finanziellen Hebel zunehmend auch als Druckmittel einsetzten, um etwa die Regierungen in Warschau und Budapest zum Einlenken im Streit über Rechtsstaatsdefizite zu bewegen. Dazu dienen auch Vorschläge aus Brüssel und Berlin, künftige EU-Strukturhilfemittel an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen.

Gerade der Ausstieg der europaskeptischen Briten, die Warschau immer als natürlichen Verbündeten angesehen hatte, wirkte wie ein Schock auf die Osteuropäer: Ausgerechnet die Briten gründeten die Brexit-Kampagne auf nationalistische Aufwallungen gegen zu viele osteuropäische EU-Bürger auf der Insel. Und verteidigt werden nun die Interessen der östlichen EU-Regierungen in den Brexit-Verhandlungen von der Bundesregierung und der EU-Kommission.