German riot police clash with protesters during demonstrations at the G20 summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Hamburg Im Hamburger Schanzenviertel ist es in der Nacht zum Sonntag erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Jugendlichen gekommen.

Auslöser des Einsatzes war einem Sprecher zufolge, dass am Pferdemarkt Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte geworfen worden seien. Später rückte die Polizei mit Wasserwerfern auf der Straße Schulterblatt zum Autonomen-Zentrum Rote Flora vor, wo bis dahin eine große Menschenmenge friedlich vor den Cafes und Restaurants gesessen hatte. Die Menschen flüchteten an die Straßenränder und in die Seitenstraßen. Einige warfen Flaschen auf die Polizisten und zündeten Böller. Es entwickelte sich ein Katz- und Mausspiel zwischen Polizei und Jugendlichen, das sich über verschiedene Straßen erstreckte.

An einigen Orten brannten erneut Barrikaden, welche die Polizei mit Wasserwerfern löschte. Die Polizei setzte auch Tränengas und Pfefferspray ein. Nach Polizeiangaben wurden zudem brennende und demolierte Autos in der Schanze gemeldet. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt. Es kam in der Nacht zu mehreren Festnahmen nach dem Bewurf mit Flaschen und dem Bau von Barrikaden. Seit Beginn der Proteste gegen den G20-Gipfel sind einem Polizeisprecher zufolge 144 Personen festgenommen worden, 144 weitere seien in Gewahrsam genommen worden. Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

Der S-Bahnverkehr war nach Angaben der Bundespolizei im gesamten Stadtgebiet erheblich beeinträchtigt, der Bahnhof Sternschanze war gesperrt. Am Samstag blieb ein Protestzug mit Zehntausenden Teilnehmern weitgehend friedlich. Attac sprach von 76.000, die Polizei von 22.000 Demonstranten. In der Nacht zuvor hatten sich Polizei und militante Linksextremisten über Stunden Straßenschlachten in ungekannter Härte geliefert, bis Spezialeinheiten schließlich das Schanzenviertel rund um das Autonomen-Zentrum Rote Flora stürmten. Das Ausmaß von Gewalt und Plünderungen sorgte für Entsetzen in der Politik, die die Randale parteiübergreifend verurteilte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Sonntag nach Hamburg, um sich über die Lage in der Hansestadt zu informieren.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere verteidigte unterdessen das Vorgehen der Polizei vom Freitag. Der Rechtsstaat habe die Kontrolle nicht verloren, sagte er der "Bild am Sonntag". "Bei diesem Ausmaß an völlig enthemmter Gewalt, die nur darauf gerichtet ist, willkürlich möglichst große Schäden auch bei völlig unbeteiligten Bürgern zu verursachen, kann trotz aller Konsequenz und auch bei bester Vorbereitung nicht jede Ausschreitung erfolgreich sofort unterbunden werden." Außenminister Sigmar Gabriel befürchtet, dass die Krawalle dem Ansehen Deutschlands in der Welt schaden. "Deutschlands Bild in der internationalen Öffentlichkeit wird durch die Ereignisse in Hamburg schwer in Mitleidenschaft gezogen", schrieb er in einem Gastbeitrag für "Bild am Sonntag".