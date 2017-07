People in boats take part in protests ahead of the upcoming G20 summit in Hamburg, Germany July 2, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Der G20-Gipfel in Hamburg soll nach Aussage von Kanzlerin Angela Merkel nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch den Menschen dienen.

Bei dem Spitzentreffen werde es nicht einfach nur um Wachstum, sondern um nachhaltiges Wachstum gehen, sagte die CDU-Politikerin am Sonntag in ihrer wöchentlichen Video-Ansprache. Über Klimaschutzabkommen, offene Märkte und verbesserte Handelsvereinbarungen, die auch Verbraucherschutz, Sozialstandards und Umweltstandards umfassten, müssten alle davon profitieren. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz warf Merkel vor, zu sanft mit US-Präsident Donald Trump umzugehen. "(SPD-Altkanzler) Gerhard Schröder hat es vorgemacht: Man kann einem Präsidenten auch einmal ein klares Nein entgegensetzen", sagte er der "Welt am Sonntag."

Schulz forderte Merkel auf, Trump und anderen Staatschefs wie dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem russischem Präsidenten Wladimir Putin entschiedener entgegenzutreten. "Die demokratischen Regierungen sollten sich fragen, ob sie weiter Minimalkonsens-Papiere mit Autokraten verabschieden wollen", sagte er. Stattdessen sollten sie sich beim Klimaschutz, bei der Migration und der Entwicklungspolitik deutlicher absetzen. "Müssen wir an Trump, an Erdogan, an Putin Konzessionen machen? Nein", erklärte der SPD-Politiker.

Die Staats- und Regierungschefs der G20 treffen sich am Freitag und Samstag unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen in Hamburg. Bis zu 20.000 Polizisten sollen den Gipfel schützen, gegen den rund 30 Demonstrationen angemeldet sind. Am Sonntag demonstrierten nach Polizeiangaben knapp 8000 Menschen friedlich gegen den Gipfel.[nL8N1JT0CD] Die Veranstalter sprachen von mehr als 18.000 Teilnehmern. Im Umfeld des Gipfels befürchten die Behörden auch Ausschreitungen. In Sicherheitskreisen hieß es, es sei mit bis zu 10.000 gewaltbereiten Gipfelgegnern zu rechnen, darunter allein bis zu 7000 Anhänger der militanten sogenannten Autonomen-Szene.