German riot police clash with protesters during the demonstrations during the G20 summit in Hamburg, Germany, July 6, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch TPX PICTURES OF THE DAY - RTX3AE09

Hamburg/Berlin Nach schweren Ausschreitungen am Vorabend formiert sich in Hamburg zum Beginn des G20-Gipfels eine neue Protestwelle.

Gegner des Treffens der Staats- und Regierungschefs machten sich am Freitagmorgen von ihrem Camp im Volkspark Altona in Gruppen auf den Weg Richtung Innenstadt, wie Reuters-TV berichtete. Unter dem Motto "Block G20 - Colour The Red Zone" riefen Aktivisten zu Straßenblockaden und Störaktionen auf. Sie wollten die Anfahrtsrouten der Gipfelteilnehmer lahmlegen und planten auch Aktionen im Hafen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte am Vormittag ihre Gäste begrüßen, unter ihnen die Präsidenten der USA, Russlands und der Türkei, Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Bei den Gesprächen stand zunächst die Terrorbekämpfung auf dem Programm, gefolgt von Weltwirtschaft und des Handel.

Die Polizei erklärte, sie sei gut vorbereitet. Nach den Ausschreitungen sei die Lage am Morgen "im Verhältnis gesehen" ruhig, sagte ein Sprecher. Polizeieinsätze seien derzeit nur vereinzelt nötig. Am Donnerstagabend hatten sich Hunderte von Autonomen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagstöcke gegen vermummte Demonstranten ein, die Böller und Rauchbomben zündeten und die Beamten mit Flaschen, Fahrrädern und anderen Gegenständen bewarfen. In den frühen Morgenstunden beruhigte sich die Lage bis auf einzelne kleinere Vorfälle zunächst.

Vor den Ausschreitungen hatte die Polizei den Demo-Zug unter dem Motto "Welcome to Hell" bereits nach wenigen hundert Metern gestoppt, weil vermummte Autonome mitmarschierten. Die Maskierung ist in Deutschland bei Demonstrationen verboten. Unter den 12.000 Demonstranten seien rund 1000 vermummte Anhänger des schwarzen Blocks gewesen, erklärte die Polizei, die mit einem massiven Aufgebot von Beamten vor Ort war. Bis zu 20.000 Polizisten sollen den G20-Gipfel schützen.

Dutzende Polizisten seien bei den Ausschreitungen leicht verletzt worden, teilte die Polizei über Twitter mit. Mehrere Verletzte müssten im Krankenhaus behandelt werden. Die Piloten eines Polizeihubschraubers seien mit einem Laserpointer geblendet worden und hätten dadurch Augenverletzungen erlitten. Auch ein Passant habe Blessuren erlitten. Etwa tausend Demonstranten formierten den Demo-Zug nach Polizeiangaben später neu und zogen auf der ursprünglichen Route weiter. Ein Demonstrant sei wegen eines Flaschenwurfes festgenommen worden.

Am späten Abend kam es rund um das besetzte Theater Rote Flora zu Krawallen und Ausschreitungen. Barrikaden wurden in Brand gesetzt, nach Polizeiangaben brannten Fahrräder, Unrat und andere Gegenstände. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die militanten Demonstranten an der Roten Flora vor. Die Rote Flora ist eines der wichtigsten Zentren der Autonomen in Deutschland. Vor den Straßenschlachten hatten Tausende Menschen friedlich auf dem Fischmarkt gegen den G20-Gipfel demonstriert.

SIRENEN, HUBSCHRAUBER-LÄRM UND BRANDGERUCH

Zu dem Gewaltausbruch kam es, als sich der Demonstrationszug in Richtung Landungsbrücken in Bewegung setzte. Bis zum späten Abend kreisten Polizeihubschrauber über der Stadt, Sirenen waren zu hören. Brandgeruch lag in der Luft, immer wieder stieg an verschiedenen Orten Rauch auf. Die Zahl der militanten Demonstranten lag allerdings deutlich unter den 8000, die die Sicherheitskräfte im Vorfeld befürchtet hatten.

Die Gipfelgegner kritisierten, sie seien von der Polizei provoziert worden. "Wir lassen uns das Demonstrieren nicht verbieten", twitterte ein Bündnis. "Der Kampf geht weiter." Den Gipfelgegnern zufolge wurden Dutzende Demonstranten verletzt, einige davon schwer. Es habe über 50 Festnahmen gegeben.

Abseits der Zusammenstöße wurden im Schanzenviertel und St. Pauli nach Polizeiangaben die Scheiben zweier Bank-Filialen eingeworfen. Außerdem seien ein Auto in Brand gesetzt und Barrikaden errichtet worden.