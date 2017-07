A protester carries a sign that reads ''Black bloc, you don't represent me. No G20'' during a demonstration during the G20 summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Hamburg Beim größten Polizeieinsatz in der bundesdeutschen Geschichte haben sich militante G20-Gegner und Sicherheitskräfte Straßenschlachten in bislang beispielloser Härte geliefert.

Nach den schweren Auseinandersetzungen in Hamburg in der Nacht zum Samstag rechnet die Polizei auch am letzten Tag des Treffens der Staats- und Regierungschefs der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) mit einer Fortsetzung der Straßenschlachten. "Die Art und Weise der Gewalt und der Aggression gegen die Polizei hat eine neue Dimension erreicht", erklärt der Sprecher der Hamburger Polizei. Ein Vertreter der Protestierer warf der Polizei Provokationen und ein überzogen hartes Vorgehen vor.

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer fürchtete für Samstag eine Fortsetzung der schweren Ausschreitungen: "Wir haben deutliche Hinweise, dass sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Gewalttäter auch unter die heutige Demonstration 'G20 - not welcome!' mischen werden. "Die massiven Ausschreitungen, die Brandstiftungen, die Zerstörungswut der Gewalttäter der letzen Tage und die menschenverachtenden Angriffe auf Polizeibeamte und Rettungskräfte machen mich sprachlos." Der Demonstrations mit rund 20.000 Teilnehmern setzte sich am frühen Nachmittag in Bewegung.

POLIZEI SETZT SPEZIALKRÄFTE MIT MASCHINENPISTOLEN EIN

In der Nacht stürmte die Polizei das Hamburger Schanzenviertel rund um die Autonomen-Hochburg Rote Flora. Dabei wurden auch mit Maschinenpistolen bewaffnete Spezialeinheiten eingesetzt. Es habe "Hinweise" gegeben, dass auf Dächern unter anderem Gehwegplatten und Brandsätze (Molotow-Cocktails) gelagert worden seien. Für die Einsatz-Hundertschaften in den Straßen hätte Lebensgefahr bestanden, wenn sie damit beworfen worden wären. "Letztlich hat man Block für Block, Dach für Dach sicher machen müssen", sagte der Sprecher.

Neben den Spezialkräften war ein Großaufgebot von Polizisten mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken im Einsatz. Sie löschten brennende Barrikaden und gingen gegen Randalierer vor, die die Beamten mit Steinen und Farbbeuteln beworfen, Läden geplündert und Böller gezündet hatten. Einige Barrikaden brannten auch am frühen Morgen noch. Verkohlte, teils noch rauchende Trümmer ließen viele Straßen wie ein Schlachtfeld wirken. Nach Polizeiangaben wurden 14 Menschen festgenommen, die dem Haftrichter vorgeführt werden sollen. Weitere 63 kamen in Gewahrsam. Damit erhöhte sich die Zahl der Festnahmen auf 143 und der Ingewahrsamnahmen auf 122.

Nach Polizeiangaben wurden 16 Beamte bei den nächtlichen Straßenschlachten im Schanzenviertel zum Teil schwer verletzt. Damit habe sei die Zahl der verletzten Polizisten seit Beginn der Proteste auf "weit über 200" gestiegen. Von Seiten der Demonstranten, die über keine zentrale Organisationsstruktur verfügen, lagen zunächst keine Angaben über die Zahl der Verletzten vor.

PROTESTIERER WERFEN POLIZEI EXZESSIVE GEWALT VOR

Der "G20-Ermittlungs-Ausschuss", der sich als Vertretung der "Protestierer" versteht, warf der Polizei exzessive Gewalt vor. So sei ein Rechtsanwalt misshandelt worden, der sich für einen Festgenommenen einsetzte. "Der Anwalt hatte darauf bestanden, dass sein Mandant sich nicht ausziehen müsse, woraufhin mehrere Polizisten den Rechtsanwalt packten, ihm ins Gesicht griffen, den Arm verdrehten und ihn aus der Gefangenen-Sammelstelle schleiften", heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Die Polizei sprach von etwa 1500 Randalierern. Bei den Krawallen seien Scheiben eines Supermarkts, einer Drogerie, einer Bank, einer Bäckerei sowie diverser Bekleidungsgeschäfte eingeschlagen worden. Anschließend sei es zu Plünderungen gekommen, zudem seien Brandsätze und Gasflaschen in ausgeraubte Läden geworfen worden. "Wir haben hier einen gewalttätigen, straffälligen Mob gehabt, der in die Stadtteile gegangen ist und wahllos durch die Straßen gezogen ist, Autos zertrümmert hat, angezündet hat", sagte ein Polizeisprecher.

Der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Jan van Aken, hatte am Freitag per Twitter schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte erhoben: "Unfassbare Provokation der Polizei, im Laufschritt in drei Reihen von hinten in eine angemeldete Demo, Altonaer Straße." Am Samstag forderte Polizeipräsident Meyer den Abgeordneten auf, "alles zu tun, um kriminellen Gewalttätern, die einen schwarzen Block bilden oder sich sonst nicht an die Regeln halten, eindeutig zu erklären, dass man sie bei der Versammlung nicht haben will".

SICHERHEITSKRÄFTE FORDERN VERSTÄRKUNG AN

Wegen des unerwartet großen Gewaltausbruchs seien bundesweit Kräfte nachgefordert worden, sagte der Sprecher der Hamburger Polizei. Schon vorher habe es sich bei der Sicherung des G20-Gipfels um den größten Einsatz in der Polizeigeschichte gehandelt. Insgesamt sicherten weit über 20.000 Beamte die Beratungen der Staatengruppe.

Abseits der Sperren und zwischen den Hotspots herrschte im Schanzenviertel vor dem Vorrücken der Polizei Volksfeststimmung. Aus den Hauseingängen wurde laute Musik gespielt, die Leute saßen in der milden Nacht auf der Straße, tranken Bier und beobachteten die Lage. Dazwischen zogen Grüppchen Autonomer durch, die sich leise berieten und Plastikflaschen in den großen Taschen ihr Armeehosen verstauten. Immer wieder explodierten Böller.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte die Gewalt und stellte sich ausdrücklich hinter die Polizei. Die Ehefrau des US-Präsidenten, Melania Trump, schrieb: "Meine Gedanken sind bei jenen, die bei den Protesten in Hamburg verletzt wurden. Ich hoffe, alle bleiben sicher!"