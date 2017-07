German Chancellor Angela Merkel and Hamburg mayor Olaf Scholz meets with police after the G20 Summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. REUTERS/Jens Buettner/Pool

Hamburg Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Opfern des Gewaltexzesses von Hamburg rasche finanzielle Hilfe versprochen.

"Wir haben bei Flutereignissen zwischen Bund und Ländern bewiesen, dass wir schnell handeln können", sagte sie am Samstag zum Abschluss des G20-Gipfels. Dies werde hier erneut geschehen. Die Krawalle verurteilte sie scharf. In der Nacht hatten sich Polizei und militante Linksextremisten über Stunden Straßenschlachten in ungekannter Härte geliefert, bis Spezialeinheiten schließlich das Schanzenviertel rund um das Autonomen-Zentrum Rote Flora stürmten. Das Ausmaß von Gewalt und Plünderungen sorgte für Entsetzen in der Politik, die die Randale parteiübergreifend verurteilte. Am Samstag blieb ein Protestzug mit Zehntausenden Teilnehmern zunächst weitgehend friedlich. Attac sprach von 76.000, die Polizei von 22.000 Demonstranten.

Merkel betonte, es gebe nicht die geringste Rechtfertigung für die "brutalen Angriffe ... auf das Leben der Polizisten" in Hamburg. "Wer so handelt, der stellt sich außerhalb unseres demokratischen Gemeinwesens". Die Arbeit der Sicherheitskräfte lobte die Kanzlerin. Auch die anderen G20-Gipfelteilnehmer hätten sie gebeten, der Polizei ausdrücklich ihren Dank zu übermitteln, sagte sie.

"Die Brutalität, mit der extrem gewalttätige Chaoten gestern und vorgestern in Hamburg vorgegangen sind, ist unfassbar und empörend", erklärte auch Bundesinnenminister Thomas de Maiziere. Justizminister Heiko Maas sagte der "Bild am Sonntag", dass in Hamburg marodierende Banden ganze Straßenzüge verwüsteten, zeige eine neue Qualität von Brutalität. Der Rechtsstaat werde mit aller Konsequenz reagieren. "Wir haben es hier mit Mordbrennern zu tun - mit Gewalttätern, die Mordversuche vorbereiteten und brandschatzend durch die Straßen zogen", erklärte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

SPEZIALEINHEITEN RÜCKEN MIT STURMGEWEHREN VOR

Beim größten Polizeieinsatz der bundesdeutschen Geschichte hatten mit Sturmgewehren bewaffnete Spezialeinheiten und ein Großaufgebot weiterer Polizisten in der Nacht über Stunden mit Hunderten Autonomen gerungen. Sie setzten Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke gegen die Linksextremisten ein, die Steine warfen und brennende Barrikaden errichteten. Es habe Hinweise gegeben, dass auf den Dächern Gehwegplatten und Brandsätze (Molotow-Cocktails) gelagert worden seien, sagte ein Polizeisprecher. Für die Hundertschaften in der Straße hätte Lebensgefahr bestanden, wenn sie damit beworfen worden wären.

"Letztlich hat man Block für Block, Dach für Dach sicher machen müssen", sagte der Sprecher, der von etwa 1500 Randalierern sprach. "Wir haben hier einen gewalttätigen, straffälligen Mob gehabt, der in die Stadtteile gegangen ist und wahllos durch die Straßen gezogen ist, Autos zertrümmert hat, angezündet hat". 16 Beamte seien bei den Kämpfen teils schwer verletzt worden. Damit stieg die Zahl der verletzten Polizisten insgesamt auf deutlich über 200. Über die Zahl der verletzten Demonstranten lagen zunächst keine Angaben vor.

Bei den Protesten setzte die Polizei bislang 265 Menschen fest. Darunter waren 143 Fest- und 122 Gewahrsamnahmen. Die G20-Gegner warfen der Polizei ihrerseits Provokationen und exzessive Gewalt vor. Auch der Linken-Politiker Jan van Aken sprach in einem Fall von einer "unfassbaren Provokation der Polizei".

MÜLLABFUHR RÄUMTE BIS ZUM MITTAG DIE MEISTEN TRÜMMER WEG

Nach den Zusammenstößen glichen mehrere Straßenzüge in der Schanze einem Trümmerfeld. Einige Barrikaden brannten noch am Samstagmorgen. Bis zum Mittag beseitigte die Müllabfuhr fast alle Überbleibsel der Schlacht. Handwerker mühten sich, die Scheiben und Türen der attackierten Läden zu reparieren oder zumindest mit Holzbrettern notdürftig zu sichern. Passanten spielten "Drei in einer Reihe" mit Steinen, die die Randalierer aus dem Pflaster gebrochen hatten. In den Cafes saßen wieder Leute, andere waren gekommen, um die Schäden mit eigenen Augen zu sehen.

Auch Cord Wöhlke, der Geschäftsführer der Hamburger Drogeriekette Budnikowsky, kam zu seinem geplünderten Laden zurück. Seine Mitarbeiter stapften knöcheltief durch Ware, die die Plünderer aus den Regalen gezerrt hatten. "Ich hätte es noch verstanden, wenn sie sich die Rucksäcke gefüllt hätten", sagte er. Die Angreifer seien aber von blinder Zerstörungswut getrieben gewesen, hätten vieles direkt in die brennenden Barrikaden geworfen. Den Schaden schätzte er auf 400.000 Euro. "Budni" sei bereits seit 70 oder 80 Jahren in der Straße Schulterblatt. Die Täter vermutet Wöhlke daher in zugereisten Randalierern. "Das geht einem nahe, es war einer der ersten Standorte". Ähnliche Gewalt habe er in der Schanze noch nie erlebt, in der Vergangenheit sei höchstens einmal ein Loch im Schaufenster gewesen. Dennoch werde er den Laden wieder in Schuss bringen. "Ja, natürlich - so lange, wie wir hier sind. Am Mittwoch wollen wir teilweise wiedereröffnen."