Russian President Vladimir Putin looks on during a news conference at the G-20 summit in Hamburg, Germany July 8, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Hamburg Russland wird sich nach den Worten von Präsident Wladimir Putin nicht in die Bundestagswahl einmischen.

Seine Regierung unterhalte gute Beziehungen zu Deutschland, sagte Putin vor Journalisten beim G20-Gipfel am Samstag in Hamburg. Erst am Dienstag hatte dagegen Bundesinnenminister Thomas de Maiziere bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2016 erklärt, die Berliner Regierung erwarte russische Einflussversuche auf das Votum im September. Solche Bemühungen habe es bei den Wahlen in den USA und in Frankreich gegeben.

In Hamburg hatte der russische Präsident einer Unterhändlerin zufolge den Staats- und Regierungschefs versichert, dass sein Land niemals Einfluss auf die US-Präsidentenwahl genommen habe. Auch im persönlichen Gespräch mit Trump betonte Putin nach eigenen Worten, dass Russland sich nicht in den US-Wahlkampf eingemischt habe. In den USA gehen allerdings mehrere Gremien diesem Verdacht nach - ebenso wie der Frage, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern der Moskauer Regierung gab. Der US-Präsident hat dies zurückgewiesen.