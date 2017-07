Police stand at the entrance of the new temporary prison for the G20 Summit during a demonstration in Hamburg, Germany, June 24, 2017. REUTERS/Fabian Bimmer

Berlin Die Bundesregierung hat gewalttätigen Gegnern des G20-Gipfels mit einem harten Durchgreifen der Sicherheitskräfte gedroht.

"Die Linie ist klar: friedlicher Protest ja, gewalttätiger Protest nein", sagte Bundesinnenminister Thomas des Maiziere der "Bild am Sonntag". Gewalt, egal von wem, müsse von Anfang an im Keim erstickt werden. Bundesjustizminister Heiko Maas warnte militante Gipfel-Gegner vor strafrechtlichen Konsequenzen. Wer glaube, den G20-Gipfel mit Krawallen und Gewalt begleiten zu müssen, der habe jedes Demonstrationsrecht verwirkt, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. "Wenn Autoreifen in Brand gesteckt oder Polizisten verletzt werden, sind das Straftaten." Dafür gebe es "keinerlei Rechtfertigung und das wird sehr konsequent verfolgt werden". An der ersten größeren Demonstration gegen den Gipfel unter dem Motto "Protestwelle G20" beteiligten sich am Sonntag nach Angaben der Polizei knapp 8000 Menschen.

Mehrere Dutzend weitere Gipfel-Gegner protestierten in Paddelbooten auf der Alster. Es sei alles friedlich, twitterte die Polizei. Die Veranstalter sprachen von mehr als 18.000 Teilnehmern, die trotz des schlechten Wetters auf die Straße gegangen seien. Ursprünglich waren Zehntausende Menschen erwartet worden. Der Gipfel am Freitag und Samstag soll von bis zu 20.000 Polizisten geschützt werden.

Während des Spitzentreffens würden sich voraussichtlich deutlich mehr als 8000 gewaltbereite Extremisten aus dem In- und Ausland in Hamburg versammeln, sagte de Maiziere. Er erwarte aber nicht nur Anhänger der Autonomen-Szene in der Hansestadt. "Es ist nicht auszuschließen, dass kurdische Demonstranten gegen die Politik des türkischen Präsidenten (Recep Tayyip) Erdogan in Hamburg präsent sein werden", sagte der CDU-Politiker. Auch dies sei erlaubt. "Sollte es aber Versuche geben, für eine terroristische Organisation wie die (verbotene Kurdische Arbeiterpartei) PKK zu werben, werden die zuständigen Behörden dagegen vorgehen. Das gilt auch für das Zeigen der entsprechenden Symbole." De Maiziere schloss auch Cyberangriffe nicht aus. Es sei denkbar, dass auf diesem Weg versucht werde, die Kommunikation von Politikern, Mitarbeitern und Medienvertretern zu stören.

BERICHT: BKA WARNT VOR SABOTAGE DER INFRASTRUKTUR

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte einem Zeitungsbericht zufolge vor schweren Brandstiftungen und Sabotageakten gegen die Infrastruktur durch Gegner des G20-Gipfels. Es müsse mit "neuen kreativen Aktionsformen" der linksextremen Szene gerechnet werden, zitierte die "Welt am Sonntag" aus einer internen Gefährdungsbewertung des BKA. Internationale Aktivisten würden über "Protesterfahrungen verfügen, die sich von denen der hiesigen linken Szene unterscheiden und darüber hinausgehen". Es würden auch Störungen des Schiffsverkehrs im Hafen und des Flugverkehrs am Flughafen "Helmut Schmidt" befürchtet.

Die Hamburger Polizei rechnet dem Bericht zufolge damit, dass die Stromversorgung lahmgelegt werden könnte. Funkmasten könnten zerstört und Ampeln manipuliert werden. Die Zeitung beruft sich auf ein vertrauliches Papier der für den Gipfel eingerichteten Sonderabteilung "BAO Michel". Demnach könnten Gipfel-Gegner versuchen, sowohl von Land aus als auch vom Wasser her Zufahrtswege und logistische Knotenpunkte des Hamburger Hafens zu blockieren. "Abseits vom Veranstaltungsgeschehen sind anlässlich des G20-Gipfels medienwirksame Aktionen wie Besetzungen von Parteibüros, Barkassen und Fähren oder Rundfunkanstalten einzukalkulieren", heißt es in der Analyse, aus der die "WamS" zitiert. Der Luftverkehr könne trotz einer Flugverbotszone über der Innenstadt mit Drohnen erheblich gestört werden.

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz gab Gästen und Bewohnern der Stadt dennoch eine Sicherheitsgarantie. "Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel am Sonntag". Die Polizei werde Gewalttaten und unfriedliche Kundgebungen unterbinden. Zugleich wies er Kritik an der Wahl der Messehallen als Tagungsort zurück. Es dürfe nicht sein, dass Gewalttäter bestimmten, wo internationale Treffen stattfinden dürften und wo nicht. "In Deutschland gibt es nur drei Städte, die dafür groß genug sind und die nötige Infrastruktur haben: Hamburg, München und Berlin", sagte Scholz. Die Hamburger Messe liegt nur wenige hundert Meter vom Schanzenviertel mit seiner Autonomen-Szene entfernt.