Trump und Putin führten zweites Gespräch ohne US-Zeugen

U.S. President Donald Trump shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the their bilateral meeting at the G20 summit in Hamburg, Germany July 7, 2017.

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben beim G20-Gipfel in Hamburg ein zweites, bislang nicht bekanntgewordenes Gespräch geführt.

Das US-Präsidialamt bestätigte am Dienstag zwar einen Bericht, wonach beide während eines privaten Abendessens der Staats- und Regierungschefs miteinander sprachen. Es wies aber die Darstellung zurück, es habe sich um eine etwa einstündige Diskussion gehandelt. Vielmehr hätten die beiden Politiker nur ein kurzes Gespräch geführt. Trump kritisierte die US-Medien als "krank", die selbst ein Dinner als "verdächtig" darstellten.

Das weltweit mit Spannung erwartete, offiziell angesetzte Gespräch von Trump und Putin am 7. Juli dauerte mit mehr als zwei Stunden deutlich länger als geplant. Beide Männer lobten das Treffen anschließend. Die Begegnung wurde auch mit Blick auf Ermittlungen wegen etwaiger Absprachen zwischen Russland und Trumps Umfeld im US-Wahlkampf mit Interesse verfolgt. Trump und die Regierung in Moskau haben jedes Fehlverhalten abgestritten.

Über das zweite Gespräch am Abend des ersten Gipfeltages hatte zunächst der Präsident des Beratungsunternehmens Eurasia Group, Ian Bremmer, in einem Schreiben an Kunden berichtet. Demnach stand Trump nach der Hälfte des Dinners vom Tisch auf und sprach fast eine Stunde lang "privat und lebhaft" mit Putin, "nur in Anwesenheit von Putins eigenem Übersetzer". Die anderen Staats- und Regierungschefs seien über die Abwesenheit eines amerikanischen Übersetzers verwundert gewesen, weil dies ein "Bruch des Protokolls für nationale Sicherheit" darstelle. In einem Bericht der "New York Times" hieß es, diese Begegnung sei von der US-Regierung nicht offiziell vermerkt worden.

Us-präsidialamt Nennt Medien-Darstellung bösartig

Dem US-Präsidialamt zufolge griff Trump auf den russischen Übersetzer zurück, weil der anwesende amerikanische kein Russisch gesprochen habe. Jeder Gast habe nur einen Übersetzer mitbringen dürfen. Der von Trump habe japanisch gesprochen, weil der Präsident neben der Frau von Regierungschef Shinzo Abe gesessen habe. Putin saß neben Trumps Gattin Melania. "Es gab kein 'zweites Treffen' zwischen Präsident Trump und Präsident Putin, nur eine kurze Unterhaltung am Ende des Abendessens", sagte ein Sprecher Trumps: "Die Darstellung, das Weiße Haus wolle ein 'zweites Treffen' verbergen, ist falsch, bösartig und absurd."

Trump twitterte: "Die Fake-News-Geschichte über ein zweites Treffen mit Putin ist krank." Zu dem Abendessen seien alle 20 Staats- und Regierungschefs und ihre Partner eingeladen gewesen.

In US-Regierungskreisen hieß es, einige der Anwesenden seien überrascht gewesen, dass Trump aufgestanden und eine ausführliche private Konversation mit Putin geführt habe, ohne dass ein anderer US-Vertreter dabei gewesen sei: "Niemand weiß, worüber sie gesprochen haben und ob es um persönliche Dinge oder um bilaterale oder internationale politische Fragen ging."

Trumps Sohn Soll Vor Kongress Aussagen

Die Russland-Affäre belastet Trump seit dem Beginn seiner Amtszeit im Januar. Zuletzt hatte sein Sohn Donald Trump Jr. einen Mailwechsel vom Juni 2016 veröffentlicht. Darin zeigt er sich erfreut über die Aussicht, von Russland belastendes Material über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton erhalten zu können. Ein Untersuchungsausschuss des Senats kündigte an, Trumps Sohn, den früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort und andere Teilnehmer eines Treffens mit russischen Vertretern im Trump Tower in New York im Juni 2016 zu befragen. Der demokratische Senator Mark Warner sagte, es werde dort um Fragen gehen wie: "Warum waren diese Personen anwesend? Was war der Zweck des Treffens? Wie verlief die Diskussion?"

Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Trump Jr. und die anderen Personen aus dem Umfeld des Präsidenten hätten eine Aussagegenehmigung für den Untersuchungsausschuss bekommen. Die US-Geheimdienste sind überzeugt, dass sich Russland in den US-Wahlkampf eingemischt hat, um Trump zum Sieg zu verhelfen. Neben mehreren Kongressausschüssen untersucht auch Ex-FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler die Anschuldigungen gegen den Präsidenten.

Auch eine russische Anwältin, die sich mit Trumps Sohn getroffen hatte, nachdem dessen Vater zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten nominiert worden war, erklärte, sie sei bereit auszusagen. Damit wolle sie die "Massenhysterie" über das Treffen zerstreuen, sagte Natalia Weselnitskaja dem russischen TV-Sender RT am späten Dienstag. Sie hatte bereits vorher gesagt, sie habe weder belastende Informationen über Clinton gehabt noch Verbindungen zur russischen Regierung.