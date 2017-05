A Greek flag flutters in the wind as tourists visit the archaeological site of the Acropolis hill in Athens, Greece July 26, 2015. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

Brüssel Die EU-Kommission dampft ihre Wachstumsprognose für Griechenland ein.

Statt der bisher erwarteten 2,7 Prozent werde das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wohl nur um rund zwei Prozent zulegen, sagte ein EU-Vertreter am Freitag. Offiziell soll die neue Prognose in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Hauptgrund für die Zurücknahme sei die Verunsicherung durch den monatelangen Reformstreit zwischen den internatonalen Geldgebern und der Regierung in Athen.

Diese hatten sich erst in dieser Woche auf ein Reformpaket geeinigt. Das Bundesfinanzministerium sieht aber noch Klärungsbedarf, etwa in der Frage der sogenannten Primärüberschüsse - also Haushalt ohne Zinskosten. Griechenland sitzt auf einem Schuldenberg von über 300 Milliarden Euro und wird seit 2010 von den anderen Euro-Ländern finanziell gestützt. Das griechische Parlament muss der Vereinbarung, die Reformen am Arbeitsmarkt und im Energiesektor sowie Pensionskürzungen und Steuererhöhungen vorsieht, noch zustimmen.