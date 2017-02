German Finance Minister Wolfgang Schaeuble and Economy Minister Sigmar Gabriel attend a meeting at the lower house of parliament Bundestag on 2017 budget in Berlin, Germany, November 23, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch - RTSSWHV

Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Vizekanzler Sigmar Gabriel setzen zum wiederholten Mal unterschiedliche Nuancen zur Krisenbewältigung in Griechenland.

Deutlich wurde dies in einem Briefwechsel der beiden Minister, in den nach Angaben aus Regierungskreisen zum Teil das Kanzleramt eingeschaltet war. Offiziell wurde das am Freitag zwar von keinem der Ministerien bestätigt. Schäuble selbst wies in Saarbrücken aber den Vorwurf zurück, er sei zu wenig großzügig gegenüber den Griechen und bezog sich ausdrücklich auf Gabriel. Griechenland müsse seine Zusagen einhalten, "sonst wird es auf Dauer nicht gehen". Dagegen betonte das Wirtschaftsministerium die Notwendigkeit einer wachstums- und investitionsfreundlichen Politik in dem Land. Gabriel sagte in New York, es mache keinen Sinn, an einzelnen Staaten auszuprobieren, wie weit diese noch in der Euro-Zone blieben könnten.

Über den Briefwechsel zwischen Gabriel in seiner Zeit als Wirtschaftsminister, und Schäuble berichtete als erstes das "Handelsblatt". Danach forderte Gabriel in einem Brief vom 2. Januar mit Blick auf die harte Haltung Schäubles eine konstruktive Haltung der Regierung im Streit um Schulden und Zusagen in der Haushaltspolitik seitens Griechenlands. Gabriel, der inzwischen Außenminister ist, habe große Sorge geäußert, dass ansonsten eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über die Bewältigung der Griechenland-Krise in immer weitere Ferne rücke.

SCHÄUBLE: WAREN IMMER GROSSZÜGIG UND WERDEN ES AUCH BLEIBEN

Schäuble warnte in Saarbrücken die Griechen davor, mit dem Brechen von Zusagen die Hilfen der europäischen Partner zu gefährden. Um den Euro stabil zu halten, müssten Regeln und Vereinbarungen eingehalten werden. "Wenn Griechenland wieder und wieder nicht macht, wozu es sich verpflichtet hat, wird es auf die Dauer nicht gehen", warnte er. "Wenn (Ministerpräsident) Tsipras 60 Prozent von dem erfüllt, was er unterschrieben hat, kommt Griechenland auf eine gute Entwicklung." Im Übrigen bestritt er den Vorwurf übermäßiger Härte: "Wir werden immer wieder großzügig sein, wir waren großzügig." Am Ende könne die Währungsunion aber nur funktionieren, wenn die Regeln von allen eingehalten werden. "Und darauf müssen wir - nicht zu strikt, aber doch im Grundsatz - bestehen."

Das Finanz- wie das Wirtschaftsministerium unterstrichen aber, dass sie sich einig seien in der Grundzielrichtung, Griechenland zu stabilisieren. Außenminister Gabriel sagte in New York am Rande eines Besuchs bei der UN: "Ich glaube, wir müssen alles dafür tun, die Euro-Zone und Europa zusammenzuhalten. Und das erwarte ich auch vom Bundesfinanzminister, und ich bin sicher, dass er das auch tun wird."

Der Fortgang des dritten Griechenland-Hilfsprogramms im Volumen von 86 Milliarden Euro ist völlig offen. Wegen des Streits über die Erfüllung konkreter Reformversprechen konnte die laufende Überprüfung der Geldgeber immer noch nicht abgeschlossen werden. Daran hängt aber der Fortgang des Hilfsprogramms wie auch die Antwort auf die Frage, ob sich der IWF doch noch daran mit einigen Milliarden Euro beteiligt. Tut er das nicht, entfällt nach Lesart Schäubles die Grundvoraussetzung für das aktuelle Hilfsprogramms. Wie es dann weiterginge, ist unklar.