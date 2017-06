German Chancellor Angela Merkel visits the new Takeda pharma factory in Oranienburg, Germany, June 16, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Kanzlerin Angela Merkel hat die Einigung auf neue Hilfen für Griechenland gelobt.

"Wir begrüßen, dass die Einigung nun dazu beitragen kann, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in Griechenland zu stärken", sagte ihr Sprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Das könne dabei helfen, dass Griechenland künftig wieder auf eigenen Füßen stehen könne. Die Euro-Finanzminister hatten am Donnerstagabend den Weg für weitere Kredite und eine prinzipielle Mitwirkung des Internationalen Währungsfonds freigemacht. Die Eurogruppe einigte sich in Luxemburg darauf, dass die Regierung in Athen zusätzlich 8,5 Milliarden Euro aus dem bis zu 86 Milliarden schweren Hilfsprogramm erhalten soll.