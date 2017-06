German Finance Minister Wolfgang Schaeuble attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, June 14, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Luxemburg Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat vor neuen Unsicherheiten an den Finanzmärkten gewarnt, falls der Bundestag erneut über das Hilfsprogramm für Griechenland abstimmen muss.

Sollte der Haushaltsauschuss den in der Eurogruppe gefundenen Kompromiss zur Beteiligung des Internationalen Währungsfonds als wesentliche Änderung des Hilfsprogramms ansehen, müsste der Bundestag ein neues Mandat beschließen, sagte Schäuble am Freitag in Luxemburg. "Ich vermute, dass eine solche Entscheidung des Haushaltsausschusses neue Unruhe an den Märkten, neue Unsicherheiten, bringen würde." Die erst für 2018 vorgesehene Auszahlung von Geld des IWF an Griechenland sei nach seiner Ansicht aber keine wesentliche Änderung des Programms.