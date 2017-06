Pound coins are seen in front of displayed stock graph in this picture illustration taken June 9, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

London Im geldpolitischen Ausschuss der Bank von England findet ein personeller Wechsel statt.

Großbritanniens Finanzminister Philip Hammond ernannte die Volkswirtin Silvana Tenreyro zum neuen Mitglied, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Sie soll dort Kristin Forbes ersetzen, deren Amtszeit in diesem Monat endet. Forbes gehörte zu den drei Mitgliedern, die sich in der vergangenen Woche abweichend von der Mehrheit für eine Zinsanhebung ausgesprochen hatten. Der Schlüsselsatz für die Versorgung der Banken mit Geld liegt seit August 2016 auf dem Niveau von 0,25 Prozent.

Tenreyro verfolgte zuletzt eine akademische Karriere an der London School of Economics (LSE), wo sie sich mit Themen wie Welthandel und Lohnwachstum beschäftigte. Sie war eine der 280 Ökonomen, die im Vorfeld des Brexit-Referendums im vergangenen Jahr in einem offenen Brief vor einem Austritt des Landes aus der EU gewarnt hatten. Vor der LSE war Tenreyro einige Zeit als Volkswirtin beim Ableger der US-Notenbank Fed in Boston tätig.