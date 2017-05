Sizewell B Nuclear Power Station is seen in Suffolk, southeast England April 10, 2013. REUTERS/Suzanne Plunkett (BRITAIN) - RTX14FXB

London Der Plan Großbritanniens zum Ausstieg aus der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom im Rahmen des Brexits stellt nach Einschätzung von Abgeordneten eine Gefahr für die Atomindustrie dar.

Ein britischer parteiübergreifender Parlamentsausschuss teilte in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mit, dass das Vorhaben auch der Nuklearforschung schaden dürfte. Es gebe zudem Probleme mit den Fristen. Es blieben nur die beiden Jahre zwischen offizieller Brexit-Erklärung und dem tatsächlichen Ausstieg aus Euratom. In dieser Zeit seien neue Verhandlungen nicht zu schaffen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte Ende März den Antrag zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU in Brüssel eingereicht.

Euratom ist eine internationale Organisation, die an die Europäische Union angegliedert ist und sich für die friedliche Nutzung der Kernenergie engagiert. "Der Regierung ist es nicht gelungen, die möglicherweise ernsthaften Auswirkungen des Brexits auf die Nuklearindustrie zu berücksichtigen", hieß es in dem Dokument.