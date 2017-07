Weniger Hypotheken-Kredite in Großbritannien

A one pound coin lies on a Union Flag in Loughborough, Britain May 3, 2017.

London (Reuters) - Die Banken in Großbritannien haben zuletzt weniger Hypothekenkredite vergeben.

Die Zahl fiel im Juni auf 64.684 von 65.109 im Mai, wie aus am Montag vorgelegten Daten der Bank of England (BoE) hervorgeht. Dies ist der niedrigste Wert seit September 2016. Die Zahlen gelten manchen Experten als weiterer Beleg dafür, dass die Wirtschaft auf der Insel im Zuge des Brexit an Schwung verliert: "Angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten haben jetzt auch die Häuserkäufe ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht", sagt Alastair McKee vom Hypothekenmakler One 77 Mortgages.

Die Notenbank hatte in ihrer Prognose vor drei Monaten tendenziell mit einem Anstieg der Monatszahlen zu den Immobilienkrediten gerechnet. Sie kommt am Donnerstag zu ihrer nächsten Zinssitzung zusammen. Die BoE hat den Leitzins im August 2016 nach dem Brexit-Schock auf das Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt. Nach Ansicht von Zentralbankchef Mark Carney dürfte eine Zinserhöhung allmählich wieder ein Thema werden. Experten rechnen aber noch nicht mit einer Anhebung, auch wenn zumindest zwei Währungshüter auf höhere Zinsen dringen dürften.

Zuletzt hat insbesondere die Finanzmetropole London die Brexit-Planungen zu spüren bekommen. Diese drückten dort auch auf die Preise auf den lange boomenden Immobilienmarkt und bremsten den Stellenaufbau, wie aus einer Studie des Instituts Centre of London hervorgeht. Die Verhandlungen Großbritanniens mit der EU laufen bereits, so dass die Uhr für die britische Mitgliedschaft tickt: Am 29. März 2019 soll sie enden.