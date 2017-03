Emergency services respond after an incident on Westminster Bridge in London, Britain March 22, 2017. REUTERS/Eddie Keogh

London Am Jahrestag der Anschläge in Brüssel sind bei einem Angriff in der Nähe des Parlamentsgebäudes in London eine Frau getötet und mehrere Menschen verletzt worden.

Die Polizei in der britischen Hauptstadt erklärte, sie behandle die Attacke bis auf weiteres als terroristischen Angriff. Die Polizei habe auf einen mutmaßlichen Angreifer geschossen. Der genaue Hergang blieb zunächst unklar. Der Angriff spielte sich am Parlamentsgebäude und auf der Westminster Bridge ab, die über die Themse zum Sitz des britischen Unterhauses führt. Dessen laufende Sitzung wurde sofort unterbrochen. Schwer bewaffnete und mit Schilden ausgerüstete Polizisten stürmten ins Gebäude. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May erklärte, sie sei in Sicherheit.

Eine Frau kam laut einem Medienbericht unter Berufung auf einen Arzt ums Leben. Ein Reuters-Fotograf berichtete von mindestens einem Dutzend Verletzten auf der Brücke. Ein Reuters-Foto zeigt vier am Boden liegende Personen, von denen einige stark bluteten und offensichtlich bewusstlos waren. Ein anderes Foto zeigte einen regungslosen Körper unter einem Bus. Augenzeugen berichteten auf Twitter, dass ein Auto mehrere Menschen umgefahren habe.

POLIZIST AUF DEM PARLAMENTSGELÄNDE NIEDERGESTOCHEN

Ein Polizist wurde auf dem Parlamentsgelände nach offiziellen Angaben niedergestochen. Zeugen berichteten, dass sich Rettungskräfte hinter den Toren zum Parlamentsgebäude um zwei Personen bemühten. Das Gebäude sei abgesperrt worden. Die Abgeordneten wurden aufgefordert, im Gebäude zu bleiben.

Am 22. März vorigen Jahres hatten radikale Islamisten bei Anschlägen auf dem Flughafen und auf eine U-Bahn-Station in der belgischen Hauptstadt Brüssel 32 Menschen getötet. In London erstachen 2013 zwei britische Islamisten einen Soldaten im Südosten der Stadt. Der schwerste Anschlag der Nachkriegszeit in London ereignete sich im Juli 2005: Vier radikal-islamische britische Selbstmordattentäter rissen bei Bombenanschlägen auf den öffentlichen Nahverkehr 52 Menschen mit in den Tod.