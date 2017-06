MÄRKTE 7-Bankia-Rettung beruhigt Nerven von Anlegern in Spanien

Frankfurt, 27. Jun Anleger haben am Dienstag erleichtert auf die Fusion der beiden spanischen Kriseninstitute Bankia und Banco Mare Nostrum (BMN) reagiert. "Spanien wird in der Euro-Zone noch inmmer als ein schwaches Mitglied gesehen und der Deal zwischen den Banken schmälert diese Unsicherheit etwas", sagte Analyst Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets. Die Aktien von Bankia legten um vier Prozent auf 4,19 Euro zu und waren der mit Abstand gefragteste Wert an der Madrider Börse