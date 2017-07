Pfund-Verfall kurbelt Tourismus in Großbritannien an

London (Reuters) - Der Verfall des britischen Pfunds lockt immer mehr Touristen auf die Insel.

In den ersten drei Monaten des Jahres stieg die Zahl der Urlauber aus dem Ausland um gut ein Fünftel, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Zugleich kamen aber fast zwei Prozent weniger Geschäftsreisende, so dass insgesamt ein Anstieg bei den ausländischen Besuchern um 9,9 Prozent blieb. Nach dem Brexit-Votum vor gut einem Jahr hat das Pfund zum Dollar zeitweise ungefähr 20 Prozent an Wert verloren.

Die britische Wirtschaft befürchtet dagegen wegen des geplanten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union negative Folgen. Viele Firmen zögerten zuletzt mit Investitionen, wie eine Umfrage der britischen Handelskammern ergab.