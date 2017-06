Britain's Prime Minister Theresa May speaks after Scottish Conservative Party leader Ruth Davidson delivered her Scottish manifesto in Edinburgh, Scotland, Britain May 19, 2017. REUTERS/Dan Kitwood/Pool

London Gut zwei Wochen vor der britischen Parlamentswahl schrumpft Umfragen zufolge der Vorsprung der Konservativen vor der Labour-Partei.

Wie eine am Samstag veröffentlichte Erhebung des Institutes ORB für die Zeitung "Telegraph" ergab, verharren die Tories von Premierministerin Theresa May bei 46 Prozent, während die wichtigste Oppositionspartei zwei Punkte auf 34 Prozent zulegen kann. Bei einer weiteren Umfrage, die YouGov für die "Sunday Times" durchführte, halbierte sich sogar der Vorsprung der Konservativen: Sie verlieren demnach fünf Punkte auf 44 Prozent. Labour kann dagegen vier Punkte auf 35 Prozent zulegen. Noch vor einer Woche hatten die Demoskopen einen Vorsprung von 18 Punkten gemessen.

Trotz der Verluste können die Tories mit einer klaren Mehrheit im Parlament in Westminster rechnen. Das liegt auch am britischen Mehrheitswahlrecht, von dem große Parteien profitieren. May hofft auf eine größere Fraktion als bisher und will sich von den Wählern vor Beginn der Brexit-Verhandlungen den Rücken stärken lassen. Die offiziellen Gespräche über den Austritt des Landes aus der EU beginnen Insidern zufolge wohl am 19. Juni. Das Parlament wird bereits am 8. Juni gewählt.