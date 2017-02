Men ride a motorcycle past bodies of Islamic State militants killed in clashes in Mosul, Iraq, February 6, 2017. REUTERS/Ahmed Saad

Mossul Im Kampf um die nordirakische IS-Hochburg Mossul bedient sich nicht nur die Extremistenmiliz IS Methoden psychologischer Kriegsführung.

Auch die von einer US-geführten Koalition mit Luftangriffen unterstützte irakische Armee greift am Boden zu drastischen Mitteln, um mögliche IS-Sympathisanten in der Bevölkerung abzuschrecken.

Entlang einer Hauptstraße im nördlichen Teil Mossuls verwesen seit Wochen von Fliegen gesäumte Leichen von IS-Kämpfern. Neben den Körpern liegen zum Teil nicht explodierte Sprengstoffgürtel, die immer noch umstehende Menschen in den Tod reißen können. Die irakische Armee begräbt trotz dieser Gefahr und der möglichen Ausbreitung von Krankheiten die Leichen nicht, sondern hofft, dass möglichst viele Einwohner die von Bomben und Kugeln zerfetzen Körper zu sehen bekommen.

Im Zuge ihres geplanten Vorstoßes vom östlichen in den westlichen Teil der Metropole wollen die Regierungstruppen durch Abschreckung jegliche verbliebene Loyalität der Bevölkerung zum IS im Keim ersticken. "Wir lassen die Terroristen hier liegen", sagt der Soldat Ibrahim Mohamed, der den Leichengeruch ignoriert, als er neben drei getöteten Dschihadisten steht. Sein Cousin wurde vom IS mit Stromschlägen hingerichtet, weil er Polizist war. "Die Botschaft an die Iraker ist klar: Wenn ihr euch dem IS anschließt oder ihn unterstützt, wird das euer Schicksal sein. Die irakische Armee wird euch erledigen."

Seit ihrem Zusammenbruch nach der IS-Blitzoffensive im Juni 2014 haben sich die irakischen Truppen neu aufgestellt und Erfolge erzielt. Nachdem die Kämpfer nach dreimonatigen Kämpfen den Ostteil der Stadt erobert hat, stehen sie nun vor einer Offensive auf die westlich vom Tigris gelegenen Viertel. Ein Sieg in Mossul würde das Ende des selbstproklamierten IS-Kalifats bedeuten, auch wenn Experten davon ausgehen, dass die Gruppe im Untergrund weiterkämpfen und weiterhin Anhänger zu Anschlägen im Westen inspirieren wird.

PSYCHOLOGISCHE KRIEGSFÜHRUNG

Die Armee benutzt die zur Schau gestellten Leichen auch in der Hoffnung, damit IS-Schläferzellen abzuschrecken, die irakischen Behörden zufolge sehr effektiv agieren und über das gesamte Land verstreut sind. Zudem hat der IS tausende von irakischen Soldaten und Polizisten hingerichtet. Ihre Kollegen sinnen nun auf Rache. "Wir wollen, dass die Bevölkerung den Preis kennt, wenn sie Terroristen unterstützt", sagt der Soldat Asaad Hussein.

Die mehrheitlich sunnitischen Einwohner Mossuls fühlten sich bereits vor der IS-Offenive als Opfer der schiitischen Regierung in Bagdad. Der IS konnte von dieser Stimmung zunächst profitieren, verlor aber an Popularität, als die Kämpfer ihren radikalen Islam durchsetzten und jeden erschossen oder köpften, den sie als Feind identifizierten. Den mit Wiederaufbauarbeiten ihrer von IS-Autobomben und Luftangriffen zerstörten Stadt beschäftigten Einwohnern scheint der Blick auf die entstellten Leichen im Alltag nicht viel auszumachen.

"Wissen Sie, was es bedeutet hat, auch nur eine Zigarette zu rauchen?" fragt der Arbeiter Youssef Salim, der meint, man solle die Leichen zur Abschreckung liegen lassen. "25 Peitschenhiebe auf einem öffentlichen Platz, auf dem man Leute gezwungen hat, deinem Schmerz zuzusehen. Wenn ihnen deine Bartlänge nicht gepasst hat, waren es ein Monat im Gefängnis und 100 Peitschenhiebe."

ANGST VOR DEM IS BESTEHT WEITER

Auch wenn der IS Ost-Mossul nicht mehr unter seiner Kontrolle hat, verbreiten die Dschihadisten immer noch Angst und Schrecken. Zwei Arbeiter, die sich vor einer IS-Sprengfalle in ihrer Fabrik fürchten, sprechen einen Soldaten an, um ihn auf verdächtige Drähte an einer Tür hinzuweisen. Minuten später schießen Soldaten auf eine Drohne am Himmel, die von IS-Kämpfern vom anderen Ufer des Tigris aus gesteuert wird, um Bomben abzuwerfen - mittlerweile eine alltägliche Szene. Einige Straßen weiter laufen einige Jungen an drei weiteren getöteten Dschihadisten vorbei. "Daesh hat viele Menschen getötet, also warum sollten sie beerdigt werden", sagt der 13-jährige Salem Jamil, die arabische Bezeichnung für den IS benutzend. Ein anderer Mann kommt hinzu und widerspricht. Jeder verdiene das Recht auf eine Beerdigung.

Die drei IS-Kämpfer wurden erschossen, als sie eine Gruppe von Soldaten aus dem Hinterhalt angreifen wollten. Einer dieser Soldaten ist Asaad Nadschif, der sich nun in stolzer Pose vor den Toten aufstellt und lächelt. "Das Schicksal eines jeden Terroristen ist klar. Wir werden dich finden und töten."