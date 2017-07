Iraks Regierungschef erklärt offiziell Sieg über IS in Mossul

Erik De Castro TPX IMAGES OF THE DAY - RTS19ICT

A member of Iraqi Federal Police waves an Iraqi flag as they celebrate victory of military operations against the Islamic State militants in West Mosul, Iraq July 2, 2017.

Mossul/Erbil (Reuters) - Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi hat formell die Rückeroberung der Großstadt Mossul von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) verkündet. Der in der Metropole ausgerufene Terrorstaat der Islamisten sei gescheitert, erklärte er am Montag im staatlichen Fernsehen. Die US-geführte Anti-IS-Allianz bestätigte, dass Mossul nun unter der Kontrolle der Regierung sei. Allerdings müssten noch Sprengfallen geräumt und etwaige versteckte IS-Kämpfer ausfindig gemacht werden. Der IS selbst erklärte, er habe einen Gegenangriff auf die Armee in Mossul gestartet. Eine Bestätigung dafür lang nicht vor. Der Sieg nach neun Monaten Kampf hat eine symbolische Bedeutung: Von Mossul aus hatte IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi 2014 sein Kalifat ausgerufen und sich zum Anführer aller Muslime erklärt.

"Ich gebe von hier aus das Ende und das Scheitern und den Zusammenbruch des Terrorstaates der Falschheit und des Terrorismus bekannt, den der terroristische Daesch von Mossul aus verkündet hatte", erklärte Al-Abadi, der damit eine andere Bezeichnung für den IS wählte. In der Stadt selbst entspannten sich die irakischen Soldaten sichtbar. Einige schwammen im Tigris. Ein anderer wischte sich mit einer IS-Fahne den Schweiß aus dem Gesicht. Von den Häuserkämpfen der vergangenen Tagen und Wochen zeugte Leichengeruch in den Straßen. Die irakische Regierung rief eine einwöchige Staatsfeier aus. In Bagdad und anderen Städten wurde auf den Straßen gefeiert. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Tage des IS seien gezählt.

Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe für den Irak, Lise Grande, zeigte sich einerseits erleichtert. "Die Kämpfe mögen vorbei sein, aber die humanitäre Krise ist es nicht", warnte sie aber auch. "Was die Menschen erlebt haben, ist fast nicht vorstellbar." Bei den Kämpfen wurden Tausende Bewohner getötet. Hunderttausende sind geflüchtet. Das Vorgehen der Islamisten brachte nach der Eroberung selbst viele Sunniten gegen sie auf, die den IS gegen die schiitische Mehrheit im Land unterstützt hatten. Große Teile der Stadt wurden bei den Kämpfen zerstört. Der IS selbst hatte bereits die Großmoschee Al-Nuri gesprengt, von der Al-Bagdadi einst sein Kalifat ausgerufen hatte.

Die Miliz hält nun noch einige Gebiete im Irak und steht auch im benachbarten Syrien unter Druck. Der Aufenthaltsort Al-Bagdadis ist unbekannt. Berichte über seinen Tod wurden von irakischen und westlichen Diplomaten nicht bestätigt.