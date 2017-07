Weitere mutmaßliche IS-Kämpferin aus Mossul ist Deutsche

General view of destroyed buildings in Mosul, Iraq, April 7, 2017.

Berlin (Reuters) - Unter den im irakischen Mossul inhaftierten Frauen befinden sich mindestens zwei mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Die deutsche Botschaft in Bagdad habe in der vergangenen Woche zwei der Frauen besuchen können, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag. Darunter befinde sich die 16-jährige Linda W. aus Sachsen. Zwei weitere Frauen würden am Montag von der Botschaft besucht. Erst danach könne bestätigt werden, ob es sich ebenfalls um Deutsche handele oder nicht.

Linda W. war vor einer Woche von irakischen Soldaten bei der Eroberung von der Großstadt Mossul gemeinsam mit anderen mutmaßlichen IS-Anhängerinnen aus dem Ausland festgenommen worden. Den deutschen Frauen könnte im Irak der Prozess gemacht werden.

Das Mädchen sagte in einem Interview von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung", sie werde kooperieren und bereue ihren Entschluss, sich den IS-Extremisten angeschlossen zu haben. Auch in Deutschland wird gegen Linda W. ermittelt.