Schulz fordert bei Flüchtlingen mehr Solidarität in EU

Germany's Social Democratic Party candidate for chancellor Martin Schulz talks during a news conference at Chigi Palace in Rome, Italy, July 27, 2017.

Rom/Berlin (Reuters) - SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat bei einem Besuch in Rom für mehr europäische Solidarität mit Italien und anderen EU-Ländern mit Außengrenzen in der Flüchtlingskrise geworben.

Der kommende Haushalt der Europäischen Union (EU) müsse ein Solidarpakt sein, sagte Schulz nach einem Treffen mit dem italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni. Wenn es um Mittel für die Landwirtschaft gehe, heiße es, "Ja, bitte." "Wenn es um die Verteilung von Flüchtlingen geht, heißt es, 'Nein Danke'", kritisierte Schulz. "Wir werden in der Europäischen Union die Solidarität wieder zu einem Grundprinzip machen müssen."

Schulz unterstrich, dass der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) am Vortag die von der EU beschlossene Umverteilung von Flüchtlingen als rechtens bewertet hatte. Die Slowakei, Polen und Ungarn hatten dies bestritten - sie nehmen bisher keine Flüchtlinge auf. Schulz sagte, nun müssten sie dies tun: "Wir müssen vermeiden, dass ein Land wieder alleingelassen wird." In Europa wollten sich die Sozialdemokraten außerdem für eine Regelung zur legalen Einwanderung und einen verbindlichen Umverteilungsmechanismus von Migranten einsetzen.

Italien ist derzeit Hauptankunftsland von Migranten in der EU. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind in diesem Jahr bislang mehr als 110.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Mehr als 93.000 davon landeten an italienischen Häfen an. Die meisten starten die gefährliche Reise von Libyen aus, oft von Schleppern auf seeuntüchtige Boote gebracht.

Zur Eindämmung der Flucht über das Mittelmeer bereitet Italien einen Einsatz seiner Marine vor der libyschen Küste vor. Das Kabinett solle entsprechende Pläne am Freitag verabschieden, und das Parlament könnte schon kommende Woche seine Zustimmung erteilen, hieß es aus Regierungskreisen. Wie viele Schiffe und Soldaten an dem Einsatz beteiligt würden, der im August beginnen könnte, müsse noch geklärt werden. Gentiloni beriet nach Angaben der Regierung am Donnerstag mit der Führung des Militärs und Ministern über "Sicherheit, Zuwanderung und die Lage in Libyen". Am Mittwoch hatte Gentiloni erklärt, Libyen habe um die Entsendung italienischer Kriegsschiffe in seine Hoheitsgewässer gebeten.

Unterdessen wurde bekannt, dass es Italien bislang nicht schafft, das von Deutschland im Rahmen des europäischen Umverteilungsprogramms abgebotene Kontingent von Flüchtlingen auszuschöpfen. Das Bundesinnenministerium bestätigte Zahlen der "Welt", wonach derzeit 1499 von Berlin angebotene Plätze nicht genutzt werden. Demnach hat Deutschland Italien im Zuge des Umsiedlungsprogramms für Flüchtlinge bislang insgesamt 5520 Plätze angeboten. Aus Italien hätten Deutschland bislang aber erst 4021 "Relocation"-Ersuche erreicht.

Die Bundesregierung hat Rom angeboten, in den kommenden Monaten statt bisher bis zu 500 Personen pro Monat ein Kontingent von 750 Flüchtlingen zu übernehmen. Im Februar schickte Italien dem "Welt"-Bericht zufolge aber lediglich 370 Migranten, im März 411, im April 333, im Mai 698, und im Juni 435.