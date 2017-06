Straßburg Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einen Polizeieinsatz gegen Demonstranten beim G8-Gipfeltreffen 2001 in Genua als Folter verurteilt.

Die Polizei sei "besonders hart und grausam" vorgegangen. Die Behandlung der Demonstranten sei als Folter zu betrachten und als Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, urteilte das Straßburger Gericht am Donnerstag.

In dem Fall ging es um eine Polizeirazzia in der Diaz-Pertini-Schule von Genua, die den Demonstranten als Unterkunft diente. Bereitschaftspolizisten in voller Montur mit Helmen, Schilden und Schlagstöcken hatten nachts die Schule gestürmt und auf die Menschen dort eingeschlagen. Viele der Opfer saßen mit erhobenen Händen auf dem Fußboden. Die Gewaltaktion der Polizei hat nach Einschätzung des Gerichts schwere physische und psychische Leiden bei den Betroffenen verursacht. 42 von ihnen hatten gegen den italienischen Staat geklagt.

Dieser wurde nun verurteilt, den Klägern jeweils 45.000 Euro Schadenersatz zu zahlen und die Verfahrenskosten zu tragen. Zwei der Kläger sollen 55.000 Euro Schadenersatz erhalten.

Bei dem Gipfel kam es zu zahlreichen Protesten vor allem von Kritikern der Globalisierung. Oft ging die italienische Polizei mit großer Gewalt gegen die Demonstranten vor. Bei einem dieser Zusammenstöße kam ein Demonstrant ums Leben.