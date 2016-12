A Monte dei Paschi di Siena advertisement is seen on a screen in a bank window in downtown Milan, Italy, January 14, 2016. REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo

Rom In Italien kommt einem Insider zufolge das Kabinett am späten Donnerstagabend oder Freitagmorgen wegen der Krisenbank Monte Paschi zusammen.

Bei den Beratungen gehe es um eine Notverordnung zur Rettung des angeschlagenen Geldhauses, sagten mit der Sache vertraute Personen am Donnerstag. Italiens neuer Ministerpräsident Paolo Gentiloni sagte lediglich, für Freitag sei eine Kabinettssitzung geplant, um Maßnahmen zur Unterstützung von unterentwickelten Regionen im Süden zu besprechen. Der Verwaltungsrat von Monte Paschi dürfte noch am Donnerstagabend einen Antrag auf Staatshilfe stellen.

An einer Rettung Monte Paschis auf Kosten des Steuerzahlers führt kaum noch ein Weg vorbei. Eine Kapitalerhöhung über rund drei Milliarden Euro scheiterte offenbar, nachdem die älteste Bank der Welt keinen Ankerinvestor dafür gefunden hatte. Der Staatsfonds von Katar sollte allein Aktien für eine Milliarde Euro zeichnen, sagte aber ab. Die Zeichnungsfrist lief am Mittag ab. Damit muss wohl die italienische Regierung in die Bresche springen, die sich dazu schon bereiterklärt hatte.

Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" könnte sich die Rettung der drittgrößten italienischen Bank durch den Staat aber bis zu drei Monate lang hinziehen. Das Institut aus Siena, das unter einem Berg fauler Kredite ächzt, hatte gewarnt, die Liquidität könnte nur noch vier Monate reichen. Das Parlament in Rom hatte am Mittwoch 20 Milliarden Euro bewilligt, mit denen ein Sicherheitsnetz über Banken in Schieflage aufgespannt werden soll.