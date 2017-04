Toshiba Corp CEO Satoshi Tsunakawa attends a news conference at the company's headquarters in Tokyo, Japan, April 11, 2017. REUTERS/Toru Hanai

Tokio Der japanische Industriekonzern Toshiba kämpft ums Überleben.

"Es gibt schwerwiegende Ereignisse und Umstände, die erheblich an der Fähigkeit des Konzern zweifeln lassen, so als Unternehmen fortzubestehen", teilte Toshiba am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen von April bis Dezember mit. Nachdem das angeschlagene Unternehmen die Veröffentlichung der Bilanz mit einem milliardenschweren Verlust bereits zweimal verschoben hatte, präsentierte das Firmenkonglomerat nun nur von den Prüfern nicht-testierte Ergebnisse. Mit dem in Japan beispiellosen Schritt riskiert Toshiba von der Börse genommen zu werden. Konzern-Chef Satoshi Tsunakawa kündigte an, alles zu unternehmen, um dies zu vermeiden.

Die Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) begründete den Haftungsausschluss damit, dass es nicht möglich gewesen sei, sich über die Bilanz eine Meinung zu bilden. Die Entscheidung, ob Toshiba von den Kurszetteln gestrichen wird, liegt nun allein bei der Tokioter Börse. Zeitlich ist ihr da kein Rahmen gesetzt. Sollte der Konzern die Börsennotiz verlieren, könnte das zu höheren Finanzierungskosten und Gerichtsverfahren wütender Aktionäre führen.

Hintergrund für die Krise des Konzerns, der mit seinen fast 190.000 Beschäftigten unter anderem Laptops, Industrieanlagen, Aufzüge und Waschmaschinen herstellt, sind massive Schwierigkeiten bei der inzwischen insolventen US-Tochter Westinghouse, die Atomkraftwerke baut. Die Finanzprobleme haben für zunehmende Unruhe unter Toshibas Banken gesorgt. Wegen der hohen Abschreibungen belief sich der Konzernverlust in den nun vorgelegten Neun-Monats-Zahlen auf umgerechnet 4,7 Milliarden Euro, statt der zunächst angenommenen 4,2 Milliarden. Insidern zufolge stellen die Prüfer nicht nur die aktuellen Zahlen infrage, sondern auch die Ergebnisse der US-Tochter aus dem Vorjahr.

Einen Befreiungsschlag erhoffen sich die Japaner durch den Verkauf der profitablen Chip-Sparte. Der taiwanische Apple-Zulieferer Foxconn könnte Medienberichten zufolge gut 25 Milliarden Euro für die Sparte zahlen und damit rund neun Milliarden mehr als von Toshiba erwartet. Allerdings wollen Japans Behörden keinem Deal zustimmen, bei dem hochmoderne heimische Technologie in falsche Hände zu geraten droht. Die engen Beziehungen zu China könnten sich für Foxconn damit bei den Übernahmeplänen als Stolperstein erweisen. Japans Handelsminister Hiroshige Seko betonte am Dienstag, Toshibas Chip-Technologie sei nicht nur für Arbeitsplätze sondern auch die Informationssicherheit wichtig.

Um sich Geld zu beschaffen, prüft Toshiba zudem einen Börsengang der Schweizer Tochter Landis+Gyr, wie der Konzern bestätigte. Reuters hatte bereits vergangenen Monat von Insidern erfahren, dass Toshiba durch einen Verkauf oder Börsengang der Messtechnikfirma knapp zwei Milliarden Euro erlösen könnte.

Die Zahlen für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr will Toshiba Mitte Mai vorlegen. Konzernchef Tsunakawa räumte aber schon am Dienstag ein, dass auch unter diesen Zahlen der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer fehlen könnte.