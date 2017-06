People cross an illuminated floor at a banking district in central Tokyo November 27, 2014. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Tokio Ein führender japanischer Währungshüter hat mit Lob für Hitlers Wirtschaftspolitik Irritationen ausgelöst.

In einem Seminar sagte das Board-Mitglied Yutaka Harada am Donnerstag in Tokio, der NS-Führer habe in den 1930er Jahren "wunderbare" geldpolitische und haushaltspolitische Maßnahmen zum Ankurbeln der Wirtschaft ergriffen. Auch wenn Hitler mit dem Holocaust und dem Blutzoll des Zweiten Weltkrieges etwas Schreckliches angerichtet habe, sei sein wirtschaftspolitischer Ansatz angebracht gewesen: "Was ich sagen will ist, dass jemand angemessene fiskalische und geldpolitische Maßnahmen hätte ergreifen sollen, bevor es dann Hitler tat", sagte Harada.

Ein Sprecher der Bank von Japan lehnte eine Stellungnahme ab, da er nicht mit Details des Harada-Vortrags vertraut sei.