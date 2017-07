People walk in Mall of Qatar in Doha, Qatar July 5, 2017. Picture taken July 5, 2017. REUTERS/Naseem Zeitoon - RTX3A9EL

Kairo In der Katar-Krise drohen die vier arabischen Rivalen des Golfstaats mit neuen Sanktionen.

Die Weigerung der Regierung in Doha, auf das Ultimatum einzugehen und die Bedingungen zu erfüllen, sei ein Beweis für ihre Verbindungen zu terroristischen Gruppen, teilten Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain am Donnerstagabend mit. Sie kündigten zugleich neue politische, wirtschaftliche und rechtliche Schritte gegen das Emirat an. Die neuen Schritte zielten auf die katarische Regierung ab und nicht auf die Bevölkerung des Emirats. Details, um welche Maßnahmen es sich handeln könnte, wurden nicht genannt.

Die arabischen Staaten hatten Katar eine Frist zur Erfüllung von 13 Bedingungen gesetzt, die in der Nacht zum Mittwoch verstrich. Katar wies die Forderungen zurück. Die vier Regionalmächte haben ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu dem Emirat gekappt. Sie werfen Katar Terror-Unterstützung und enge Kontakte zum Iran vor - dem Erzfeind Saudi-Arabiens. Sie forderten das Emirat unter anderem auf, Extremisten nicht mehr zu finanzieren, die Beziehungen zum Iran herunterzufahren sowie den in Katar ansässigen Fernsehsender Al Jazeera und den türkischen Militärstützpunkt in dem Emirat zu schließen.